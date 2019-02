Čeho se bojí devizoví obchodníci? Podle posledního průzkumu mezi klienty americké banky JP Morgan je pro letošní rok největším strašákem likvidita, resp. její nedostatek.

Z výsledků průzkumu mezi 200 největšími (institucionálními) tradery spolupracujícími s JP Morgan vyplynulo, že největší výzvou roku 2019 bude dostatečná likvidita na devizových trzích, tedy možnost nakoupit/prodat dané měny, kdykoli to bude potřeba, s minimálním dopadem na trh. Obava obchodníků je spojená především s rozšiřujícím se spektrem automatických FX platforem a s čím dál tím častějším použitím složitých obchodních algoritmů. Právě kvůli nim se devizové trhy staly mnohem náchylnější na propady likvidity, po nichž následují náhlé a prudké výkyvy cen, uvádí banka.

Poslední takový případ se odehrál na začátku ledna, kdy jsme byli svědky tzv. flash crashe u japonského jenu. Nečekané posílení vůči dolaru bylo tehdy vyvolané automatickými obchodními systémy, jejichž činnost byla umocněna minimální likviditou spojenou s obchodováním během tzv. witching hour, tj. doba mezi uzavřením obchodování v New Yorku a otevřením obchodování v Tokiu, a s prodlouženými japonskými prázdninami. Svou roli sehrál rovněž i velký objem otevřených long pozic ze strany retailových obchodníků zaměřený na vysokovýnosové měny.

Vedle dopadu přítomnosti automatických FX platforem, jejichž podíl by měl v případě klientů JP Morgan do roku 2020 vystoupat na 80 %, likviditu „ohrožují“ i nová obchodní pravidla zavedená letos v Evropě v pozadí utahování měnové politiky centrálních bank, uzavírá průzkum.

Vedle těchto technikálií je potřeba pracovat i s ekonomickými fundamenty. Mezi ty poslední, které mohly obchodníky překvapit, patří lednový report amerického ministerstva práce o tvorbě nových pracovních míst mimo zemědělství. Čísla z minulého měsíce ukázala celkem 304 tisíc nových míst, což předčilo i tu nejoptimističtější predikci agentury Bloomberg.

Společně s tzv. non-farm payrolls byl zveřejněn i vývoj mezd za leden. I přesto, že meziměsíční data skončila pod očekáváním trhu, nadále napjatý stav amerického trhu práce je dostatečným základem pro jejich další růst, jak ostatně naznačilo napříkad poslední vydání Béžové knihy Fedu. Pokud k tomu připočteme nad odhad lepší výsledek indexu ISM segmentu průmyslu, výsledkem je silnější dolar, který dnešní ráno zahajuje pod hranicí 1,1450 za euro.

Byť americký trh práce zůstává silným proinflačním faktorem, páteční čísla tržní výhled sazeb nikterak neovlivnila. I nadále platí, že by Fed letos neměl dle odhadů zvyšovat své sazby. My jsme v této otázce opatrnější. Za určitých předpokladů, jako je další růst mezd, díky nižším cenám energií a vyšším cenám akcií rostoucí disponibilní příjmy domácností, případné uklidnění obchodních sporů s Čínou a odvrácení dalšího shutdownu, by americké úroky mohly, alespoň jednou až dvakrát, vzrůst.

Co se týče aktuálního týdne, z amerického dění budeme sledovat nejen Trumpův komentář ke stavu unie, ale i vystoupení několika představitelů Fedu, včetně guvernéra Powella (středa). Z eurozóny nás pak čekají indexy PMI segmentu služeb a německý průmysl a tovární objednávky. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1446 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,71 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1437 do 1,1511 EURUSD.*

Koruna se v závěru minulého týdne, aniž by k tomu měla konkrétnější důvod (spekulovat ale můžeme o dozvucích holubičího Fedu na měnách rozvojových trhů), krátce posunula na silnější hodnoty pod hranicí 25,70 za euro. V rámci toho aktuálního bude nejsledovanější událostí zasedání bankovní rady České národní banky (čtvrtek).

Ještě na začátku roku jsme sázeli na to, že by ČNB mohla v únoru zvýšit sazby. Dnes celou situaci vidíme jinak. Očekáváme, že opatrnost a nejistota převáží vliv slabé měny, a bankovní rada tak ke zvyšování sazeb nepřistoupí. V prognóze nás pak bude zajímat změna předpokladu vnějšího prostředí.

Ještě před zasedáním ČNB budou zveřejněna data o maloobchodu (úterý) a průmyslu (středa). Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,69 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,65 až 25,74 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,30 až 22,50 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.