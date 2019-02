Predikce cen komodit na rok 2019 se upravují na nižší hodnoty

Koncem minulého roku se očekávalo, že rok 2019 bude rokem komodit. Předpovědi růstu cen se týkaly většiny komodit, které byly podpořeny pomalým růstem a oslabením dolaru. Nový rok začal a komoditní trhy se v lednu líně probudily.

Průmyslové kovy klesly hned na začátku ledna po oznámení selhávání prodejů společnosti Apple v Číně. Objemy mědi, olova nebo zinku v iPhonech sice nejsou významné, ale signál o zpomalení čínského hospodářského růstu globální metalurgii znepokojuje.

Ohledně ceny hliníku se čekalo oživení po selhání, které zažil v roce 2018, konkrétně odepsal 17 % a to i přes snížení nabídky v důsledku zvýšení vlivu sankcí vůči společnosti Rusal. Cenová předpověď pro kov je velmi mírná ve srovnání s předchozími odhadovanými cenami, a to ve výši 1950 USD za tunu v létě roku 2019, což je těsně nad současnou cenou.

Ocel také zmírnila svá očekávání. Předpovídá se celkový růst poptávky o 1,4 % ve srovnání s 2 až 3 % v roce 2018 a nulový růst čínské poptávky. Měď, která rok 2018 začala dobře, trpěla během roku sporem mezi Spojenými státy a Čínou a její cena v důsledku toho poklesla o 17 % a to i přes nedostatek dodávek ve výši 92 000 tun. Tento rok má dojít k 80% snížení objemu vývozu světového dolu Grasberg v Indonésii, což deficit dodávek posílí a má přetrvávat až do roku 2021. Předpovědi ceny se přehodnocují z 6 500 dolarů na 6 100 dolarů za tunu mědi na následující tři měsíce a za půl roku by cena mohla oscilovat kolem hodnoty 6 400 dolarů.

Nikl zažívá momentálně největší korekci. Cenové předpovědi se snížily z 16 000 USD na 11 500 USD za tunu na období léta roku 2019 a z 18 000 USD na 12 500 USD za tunu na konec roku. Správnost predikcí podmiňuje předpoklad, že Tsingshanov indonéský hydrometalurgický projekt na dodávku niklu, což je nejslibnější růstový segment, bude potvrzen.

Jak to vypadá na trhu platinoidů? Poptávka po automobilovém palladiu narazila v roce 2018 na nový rekord a v tomto roce ho s odhadnutým deficitem dodávek v objemu 756 000 uncí podle většiny analytiků čeká na trhu komodit další úspěch. Hybridní automobily s palladiem mají extrémně zvýšit svůj tržní podíl z 3 % v roce 2016 na 23 % v roce 2025.

Na trhu s platinou zaznamenáváme přebytek ve výši 455 000 uncí, což může ceně kovu uškodit. Z dlouhodobého hlediska však situaci platiny může změnit korejský výrobce, Hyundai, který oznámil investici ve výši 6,7 miliard dolarů do výroby vodíkových palivových článků. Do vodíkových vozidel se dnes integruje téměř unce platiny.