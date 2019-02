ČNB si dá se zvyšováním sazeb pohov (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Americké úřady jsou již sice otevřené, zveřejňování dat však bude tento týden ještě váznout. Pozornost bude směřovat na vystoupení amerických centrálních bankéřů v naději, že alespoň částečně zmírní holubičí rétoriku, kterou překvapili minulý týden. V eurozóně bychom se mohli dočkat signálů o oživení průmyslové produkce. Evropská komise ve středu zveřejní svoji zimní prognózu, kde nás může zamrazit z revize odhadů růstu HDP a inflace směrem dolů. Naši novou prognózu dnes zveřejňujeme i my. Více na bit.ly/2t3KQi4. Česká národní banka nechá tento týden úrokové sazby zřejmě u ledu.

Německý průmysl hlásí oživení, neradujme se ale předčasně

Ze zástupců Fedu nás tento týden čeká vystoupení Kashariho, Mesterové a Powella. Mesterová je považována za jednoho z nejvíce jestřábích členů FOMC. Bude tedy zajímavé sledovat, zda i jí narostou holubičí křidélka. Průmyslová produkce ve Francii, Španělsku i Německu v prosinci pravděpodobně rostla. Jak ale ukazují indexy PMI, minimálně v Německu nemá oblast průmyslu stále vyhráno (index nových objednávek se zde v lednu propadl až na 44,9 bodu). Prognóza Evropské komise pravděpodobně ukáže sešup dolu. Minimálně současný odhad růstu HDP na úrovni 1,9 % pro letošní rok se ve světle vývoje v Q418 jeví jako příliš optimistický.

ČNB ponechá sazby beze změny, bude to ale napínavé

Nejzajímavější událostí tohoto týdne bude zasedání České národní banky. Zatímco na minulých zasedáních ČNB bylo celkem jasné, co se bude dít, tentokrát to bude napínavé. Inflační tlaky z domácí ekonomiky rozhodně nevyprchaly. Nicméně na druhé misce vah leží zpomalení německé ekonomiky a přetrvávající geopolitická rizika. Prohlášení, která jsou slyšet z ČNB, do situace také nevnáší úplně jasno. Nakonec podle nás však převáží nejistoty plynoucí z vnějšího prostředí a ČNB nechá ve čtvrtek sazby beze změny. K jejich zvyšování se ale podle naší prognózy zase vrátí v květnu a srpnu.

Zaostřeno na dnešek

Důvěra v eurozóně se oklepe z lednového propadu

Úřady ve Spojených státech sice už pracují, zveřejnění továrních objednávek se ale dnes ještě nedočkáme. Finanční trhy bude určitě zajímat vystoupení Kashariho, obzvláště poté co zasedání Fedu minulý týden překvapilo výrazně holubičím tónem. Nejenže Fed naznačil, že by pauza se zvyšováním sazeb mohla trvat několik zasedání. Korunu tomu nasadil ještě tím, že je připraven upravit sazby oběma směry.

V eurozóně bude zveřejněna důvěra investorů Sentix za únor. Ta by měla ukázat, že investoři se na ekonomiku eurozóny dívají optimističtěji. Pozornost by mohly přitáhnout i jinak většinou nezajímavé ceny průmyslových výrobců, jejichž výrazné propady v poslední době ohrožují inflační výhleden nejen v eurozóně.

Data z amerického trhu práce vzala euru vítr z plachet

Index PMI v oblasti eurozóny za leden byl potvrzen na úrovni 50,5 bodu. Německý PMI byl revidován o dvě desetiny směrem dolů na 49,7 bodu. Situace v německém autoprůmyslu se však pomalu stabilizuje, což by sebou mělo přinést i zlepšení indikátorů důvěry. Pozitivní překvapení odpoledne přinesla data z amerického trhu práce. Počet nově vytvořených pracovních míst dosáhl v lednu 304 tisíc, zatímco trh počítal jen se 165 tisíci. Nutno však podotknout, že prosincové číslo bylo revidováno o 90 tisíc směrem dolů. To vzalo euru, které mělo tendenci do té doby posilovat, trochu vítr z plachet. I tak ale společná evropská měna skončila ve srovnání s předchozím dnem o 0,1 % výše na 1,146 USD/EUR.

Koruna se utrhla ze řetězu

Zatímco ostatní regionální měny v pátek ztrácely, koruna se utrhla ze řetězu a posílila o 0,2 % na úroveň 25,69 CZK/EUR. K posilování však žádný speciální důvod neměla. Z centrálních bankéřů v pátek nikdo nevystoupil, neboť již byli v mediální karanténě, důvod k optimismu nenabídl ani lednový PMI indikátor. Ten se propadl na nejnižší úroveň za posledních šest let. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/2BdiZ3J. Pod padesátibodovou hranicí zůstal i polský PMI. Polský zlotý tak během pátečního obchodování ztratil 0,5 % a posunul se na úroveň 4,282 PLN/EUR. Ještě hůře na tom byl maďarský forint, který oslabil o 0,7 % a propadl se na 318,0 HUF/EUR. Fundamentální důvody pro tento propad lze hledat ještě obtížněji. Maďarský PMI index totiž naopak v pátek pozitivně překvapil růstem na 54 bodů a jako jediný z regionu se stále drží v zóně expanze. Vysvětlení pro oslabení těchto dvou měn tentokrát nelze hledat ani v kurzu USD/EUR. Společná evropská měna měla totiž v závěru týdne tendenci spíše mírně posilovat.

Kalendář událostí bude dnes prázdný. Ve zbytku týdne se však nudit nebudeme.