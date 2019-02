Rozhovor s Alenou Schillerovou o záměru na paušální daň pro živnostníky

Zdroj: Právo, datum: 4.2.2019, rubrika: Zpravodajství, strana: 02, autor: Jiří Vavroň

* Podle čeho jste, paní ministryně Schillerová, stanovili výši navrhovaného paušálu pro živnostníky? Jaký bude dopad na státní rozpočet?

Za základ našich úvah se vzaly minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění, tj. částka, kterou již nyní všichni poplatníci povinně platí – pro letošek činí 4596 Kč –, plus částka 500 Kč. Dopad na státní rozpočet je předmětem analýz.

* Počítáte s tím, že váš návrh opozice označí jako předvolební pokus naklonit si živnostníky?

Nám to připadá jako rozumný návrh. Malým živnostníkům chceme především ušetřit čas, peníze i nervy, které jsou s plněním odvodových povinností spojeny. Díky tomu se budou moci více věnovat svým zákazníkům, klientům, obchodním partnerům nebo třeba rodině. Podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí jeden milion korun, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání, ušetřil by za účetní služby a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola.

* EET podle vašeho ministerstva loni zvýšilo výnos DPH o více než 12 miliard. Opozice to zpochybnila. Je to opravdu tak průkazné? Jak jste k tomuto číslu došli?

Výnos lze počítat pouze na základě skutečných dat z inkasa daní a z údajů z daňových přiznání. Tento výnos, samozřejmě pouze v odvětvích podléhajících EET, je potřeba očistit o vliv autonomního ekonomického růstu a dopadů všech dalších legislativních změn, a zbývající reziduum představuje vliv EET. Je evidentní, že opozice, která by nejraději celou elektronickou evidenci tržeb zrušila, bude vždy jakékoli naše pozitivní výsledky kritizovat a znevěrohodňovat. Čísla jsou ale na naší straně. Inkaso daní včetně pojistného v důsledku EET bylo v roce 2018 vyšší o 12,3 miliardy korun, z toho DPH společně s daněmi z příjmů fyzických a právnických osob představovalo 9,5 miliardy. Zbytek pak tvoří sociální a zdravotní pojistné, protože efektem EET je také řešení černých výplat takzvaně na ruku, které v oblasti stravovacích služeb opravdu nebyly ničím výjimečným. Což se samozřejmě negativně promítalo nejen do výběru daní, ale také do života těch zaměstnanců, protože když si například chtěli vzít hypotéku nebo se jim počítal nárok na důchod, problém byl na světě. I to EET pomáhá řešit.