Ranní glosa: Týden ve znamení ČNB - těsné rozhodnutí pro stabilitu sazeb

V uplynulém týdnu vyslal Fed jasný holubičí signál, který možná ještě ne všichni investoři dobře strávili. Dolar se nejprve dostal pod výrazný tlak, ale pak jako by zaváhal. Obrat v komunikaci Fedu byl přece jen příliš ostrý a v tomto týdnu tak hodně pozornosti přitáhne řada centrálních bankéřů z Fedu (Bullard, Powell), kteří budou pravděpodobně trochu do vysvětlovat...Na domácí scéně bude středem pozornosti ČNB . Na tu sice Fed nemá historicky skoro žádný přímý vliv, obrat v měnové politice ale může být podobný. Poslední výroky nového centrálního bankéře Tomáše Holuba (který je nejblíž přípravě nové prognózy) ukazují, že i v ČNB začínají brát vážněji rostoucí externí rizika a především poslední várku velice slabých čísel z Německa. Čtvrteční jednání tedy bude hodně napínavé a výsledek těsný. Lehce se kloníme k názoru, že centrální banka nakonec z opatrnosti rozhodne sazby i tentokrát ponechat beze změny. Na rozdíl od Fedu to ovšem bude interpretovat spíše jako taktické vyčkávání na další příležitost sazby zvýšit a přiblížit k “normálnějším úrovním” - ty pro ČNB leží pravděpodobně lehce pod 3 %. Je však otázkou, kdy a zda vůbec k tomu ještě dostane příležitost.Pokud v únoru ponechá sazby beze změny, bude na dalších zasedáních minimálně v prvním pololetí pravděpodobně svědkem dalšího zpomalování české ekonomiky . I když mzdy porostou dál rychle a koruna zůstane relativně slabá (domácí inflační tlaky silné), může být nakonec těžké pro růst sazeb zvednout ruku. Leda, že by se za hranicemi v Německu začala situace stabilizovat a negativní stopa slabé Číny a brexitu v tamních číslech zanechávala menší otisk. Podle prvních lednových podnikatelských nálad to zatím na žádný obrat k lepšímu nevypadá.