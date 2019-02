Místo třech odvodů jeden. MF nabídne živnostníkům paušální daň

Ministerstvo financí zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky kterému se výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ. Tito podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné.

Paušální daň bude placena měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní všichni poplatníci povinně platí) a částky 500 Kč. Celková výše tohoto paušálního odvodu by se v závislosti na vývoji průměrné mzdy, od které se minimální základy pojistného odvozují, měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5 400 Kč – 5 500 Kč měsíčně.

Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola. Pro mnoho živnostníků by to znamenalo, že by si už nemuseli např. platit účetní služby, čímž by ročně ušetřili další prostředky.

„Chceme tím malým živnostníkům ušetřit čas, peníze i stres, které jsou s plněním odvodových povinností spojeny. Díky tomu se budou moci více věnovat svým zákazníkům, klientům, obchodním partnerům, nebo třeba rodině,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se na návrhu podílela, k tomu dodává: “Jedná se o průlomové rozhodnutí, kterým se začíná naplňovat náš dlouhodobý požadavek na zjednodušení podnikání nejmenších živnostníků. Podnikatele s příjmy do jednoho milionu korun chceme postupně vyjmout z řady nadbytečných povinností a zcela minimalizovat jejich administrativu.“

V České republice je evidováno celkem 514 tis. OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 422 tis. má roční příjem nižší než 1 mil. Kč. Záměr je plně v souladu s programovým prohlášením současné vlády z 27. června 2018, která se zavázala rozšířit možnosti využití paušální daně pro podnikatele.