Jeden paušální odvod pro živnostníky - Požadavek AMSP ČR vyslyšen

AMSP ČR začala s vládou intenzivně připravovat živnostenský balíček, který postupně zásadním způsobem zjednoduší život nejmenším podnikatelům. Jedním z prvních výsledků je návrh zákona, který výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat zvlášť daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Podle údajů ministerstva financí, které návrh předkládá, by se mohlo jednat až o 422 tisíc osob samostatně výdělečně činných.

Částka paušální daně bude placena měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, kterou již nyní všichni poplatníci povinně platí a která pro letošek činí 4596 Kč)), a částky 500 Kč. Celková výše tohoto paušálního odvodu by se v závislosti na vývoj průměrné mzdy, od které se minimální základy pojistného odvozují, měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5 400 Kč – 5 500 Kč měsíčně.

Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání, ušetřil by za účetní služby a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR návrh komentuje: “Jedná se o průlomové rozhodnutí, kterým se začíná naplňovat náš dlouhodobý požadavek na zjednodušení podnikání nejmenších živnostníků. Podnikatele s příjmy do jednoho milionu korun je třeba postupně vyjmout z řady nadbytečných povinností a zcela minimalizovat jejich administrativu. Malý živnostník si na rozdíl od velkých firem musí vše vyřídit sám a pokud má trávit neúměrné množství času papírováním a byrokracií spojenou s kontrolami, nemá čas na svoji hlavní činnost a přichází o nemalé příjmy. Jsme spokojeni i s výší paušálu, který se nám podařilo dojednat. Pětistovka měsíčně je s ohledem na úbytek starostí a administrativy rozumným kompromisem.“

„Chceme tím malým živnostníkům ušetřit čas, peníze i stres, které jsou s plněním odvodových povinností spojeny. Díky tomu se budou moci více věnovat svým zákazníkům, klientům, obchodním partnerům, nebo třeba rodině,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Živnostenský balíček bude obsahovat ještě řadu dalších opatření, jako např. to, že živnostník najde všechny informace potřebné k podnikání na jednom elektronickém místě. Zjednoduší se stavební řízení pro pořízení malé provozovny, kdy dokumenty pro stavební povolení bude pro podnikatele zajišťovat úředník a připravuje se i to, že se sníží množství kontrol pro podnikatele ze strany státu na maximálně pět. Na změnách pro živnostníky pracuje tým, který koordinuje předseda vlády Andrej Babiš a jehož součástí je rovněž ministryně financí Alena Schillerová, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a předseda AMSP ČR Karel Havlíček.