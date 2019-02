Ceny benzínu a nafty dále klesají. Za poslední čtvrtrok o tři koruny

Benzín a nafta v Česku nadále zlevňují. Od října jejich cena klesla o více než tři koruny. A zlevňování podle ekonomů ještě není u konce. I přesto ale přijdou dnešní ceny pohonných hmot mnohým Čechům stále vysoké. Ceny pohonných hmot nadále padají. Nafta je dražší než benzín už více než tři měsíce. “Ceny pohonných hmot se snižují už od konce října loňského roku. Což je důsledek vývoje na světových trzích s ropou,“ vysvětlil ekonom Štěpán Křeček.

Nejvyšší ceny jsou stále v Praze. Na některých čerpacích stanicích stojí benzín 31 korun a 90 haléřů a nafta 32 korun a 50 haléřů. V případě benzínu jde o pražský průměr. Za naftu dají řidiči v Praze v průměru asi o 40 haléřů méně. V celém Česku stojí nafta v průměru 31 korun a 10 haléřů. Benzín je pak o téměř 50 haléřů levnější.



“Momentálně je benzín nejlevnější od loňského března a nafta je nejlevnější od loňského května,“ srovnal ekonom Lukáš Kovanda.



V Českých Budějovicích natankují řidiči naftu za 30 korun 90 haléřů a benzín o 30 haléřů levněji.



V říjnu 2018 stál benzín 33 korun a 80 haléřů. Taková dvousetkilometrová cesta z Prahy do Brna vyšla tenkrát řidiče až na 540 korun. Dnes za ni dají o padesát korun méně. Podle ekonomů by měly ceny v následujících týdnech ještě mírně klesnout. Za naftu a benzín by tak řidiči mohli v průměru platit zhruba 30 korun.