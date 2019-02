Kryptomeny: 10 známych predpovedí, že Bitcoin je mŕtvy

Kryptomeny končia, Bitcoin je mŕtvy. Len šialenec by veril tejto bubline… S podobnými frázami sme sa každý stretli už veľmi veľa krát. No stále sme tu my a aj kryptomeny. Niektoré “úmrtné predpovede” však predčia iné. V tomto článku sa pozrieme na 10 najväčších, respektíve najznámejších predpovedí, ktoré predpovedali koniec pre kryptomeny.

2011 – Prorok Apenwarr

Nie je jasné, kto sa skrýva pod týmto pseudonymom, avšak bol to prvý krát, kedy niekto BTC výrazne posielal svojimi vyjadreniami ku dnu. V jeho príspevku sa spomínalo, že má skúsenosti vo svete bankovníctva a tak to pridávalo jeho predpovediam na dôveryhodnosti. Často sa tiež používalo slovo zlato pretože v tej dobe bol BTC porovnávaný stále so zlatom. Preto ho aj dnes môžeme poznať pod slovom digitálne zlato.

Originálna predpoveď

2011 – Bitcoin umiera, čo už…

“Čo už…” v nadpise hovorí veľa o tom, ako bol Bitcoin v roku 2011 vnímaný. V čase, kedy bola napísaná táto predpoveď, bola cena BTC približne 10,95 USD V článku bolo jasne uvedené, že autor Adrian Covert, tvrdí, že Bitcoin umiera, pretože práve klesol z úrovne 32 USD Covert tiež spomenul, že BTC je založený na ničom. Originálna predpoveď

2012 – “Wired-tired-expired”

Príslušný článok sa zaoberal platobným sektorom a poukazoval na to, že Venmo bol novým veľkým hráčom v odvetví platieb, na ktorého si každý musí dávať pozor. V článku bolo uvedené, že Paypal je “tired”, a že Bitcoin je “expired”. Tu však treba poznamenať, že daná kritika nebola mierená na Bitcoin priamo, ale iba v kontexte. V čase uvedenia článku bola cena okolo 13 dolárov.

Originálna predpoveď

2013 – Prečo je Bitcoin odsúdený k zlyhaniu?

Niekedy človeku hneď bije do očí, že autor je voči niečomu zaujatý. Autor tohto článku bol voči BTC zjavne zaujatý a prial si jeho koniec. Prečo si vlastne Choi myslel, že Bitcoin bol odsúdený na neúspech v roku 2013? Veril, že práve fakt, že BTC má obmedzené množstvo mincí, povedie jeho k záhube. Vo svojich vyhláseniach si bol viac než istý, že Bitcoin padne. Cena BTC v tom čase bola okolo 92 dolárov.



Originálna predpoveď

2013 – Bitcoin je vtip

V čase, kedy BTC výrazne vzrastie chcú niektorí spisovatelia zdôrazniť, že digitálne aktíva môžu byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé. Joe Weisenthal z Business Insider napísal článku názvom Bitcoin je vtip. Článok dokonca začína s obrazom smutného klauna. V čase článku sa cena BTC pohybovala okolo 433 USD. Aj keď to bolo pre BTC ATH, Weisenthal sa domnieval, že pre Bitcoin v budúcnosti nie je miesto a využitie.



Originálna predpoveď

2014 – Bitcoin padne na 10 dolárov

Každý, kto napíše predikciu s konkrétnym číslom, vyzerá buď ako blázon, alebo odborník, čo o tom niečo vie. Bohužiaľ, autor tohto článku bol za blázna. Veril, že cena Bitcoinu klesne do polovice roka 2014 na 10 dolárov. V čase, písania článku bola pritom cena BTC okolo 887 dolárov. Samozrejme, že na túto úroveň sa nikdy nedostal. Nepadol dokonca ani pod 100 dolárov.

Originálna predpoveď

2015 – “I broke Bitcoin”

Médiá často prichádzajú so zavádzajúcimi nadpismi, len aby na to ľudia klikali a článok sa stal virálnym. Inak tomu ani nebolo v prípade tohto článku, ktorý mal nadpis “I broke Bitcoin”. Poslanie tohto článku bolo jasné – kyber kriminálnik Alistar Maclin hľadal slávu. Twitterový účet, ktorý by mohol byť jeho, nebol aktívny po Tweete od roku 2015. Mohlo by to značiť, že sa svojho úsilia zničiť BTC vzdal.

Originálna predpoveď

2016 – Bitcoin je mŕtvy (Znovu)

TransferWise CEO, Taavit Hinrikus je uznávaná osobnosť, avšak voči Bitcoinu bol skeptický. Hinrichus Yahoo Finance povedal, že môžeme povedať, že BTC je mŕtvy. Neexistuje žiadne využitie a nikto ho nepoužíva. Podľa neho tento experiment práve skončil. Aktuálne sa firme Transferwise darí celkom dobre. Príjem a zákaznícka základňa spoločnosti naďalej rastú.

Originálna predpoveď

2017 – Bitcoin by mal byť zakázaný

V roku 2017 BTC pokračoval v rozprávkovej jazde, pričom niekoľko jednotlivcov začalo nabádať a varovať investorov a obchodníkov, že investícia do kryptomien nemusí byť najlepší krok. K téme sa vyjadril aj nositeľ Nobelovej ceny. V roku 2011 bol Stiglitz menovaným ako jeden zo 100 najvplyvnejších ľudí. Urobil celý rad prínosov pre ekonomiku a dokonca pôsobil aj v Clintonovej administratíve. Dokonca pôsobil ako poradca gréckej vlády počas gréckej dlhovej krízy. Poukázal na nedostatky BTC a dôvod toho, prečo by mal byť zakázaný uviedol, že neslúži žiadnej sociálnej funkcii. Inými slovami – je bezvýznamný.



Originálna predpoveď

2018 – Prišiel som Bitcoin pochovať, nie modliť sa zaň

Posledná správa tohto článku je ešte pomerne čerstvá, keďže drvivá väčšina z nás tento pád zažila. Táto predpoveď pochádza z konca roku 2018, kedy sa BTC výrazne prepadol. Paul Donovan uviedol, že prišiel pochovať BTC, nie modliť sa zaň. Donovan je hlavným ekonómom UBS Global Management. UBS je najväčšia švajčiarska banka a jedenásta najväčšia banka v Európe.

Originálna predpoveď

