Počasí: Na začátku února Česko zasypal sníh. V Praze a okolí nemohou autobusy do kopců

Předpověď meteorologů se vyplnila. Do Česka dorazily sněhové přeháňky, které nejvíce zasáhly Prahu, Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj. Nasněžit by mohlo v příštích hodinách až 20 centimetrů nového sněhu. Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hrozí také ledovka a povodně. Pozor by si měli dát řidiči na silnicích, kde leží vrstva čerstvého sněhu. V neděli Českou republiky zasáhly sněhové přeháňky, které trápí především Jihočeský kraj, kde napadlo až 15 centimetru nového sněhu. Problémy jsou také v Praze. Některé silnice jsou špatně sjízdné kvůli silné vrstvě sněhu a je také snížená viditelnost. Doprava začíná v Praze kolabovat. Především provoz autobusů je buď omezen, nebo spoje mají zpoždění. Na jihozápadě Prahy dokonce přišla společně se sněžením také bouřka. Intenzivně sněží i ve Středních Čechách, kde přibývají nehody a některé silnice jsou špatně průjezdné. Problém je především na 29. kilometru na dálnici D1 ve směru Praha-Říkovice. Sníh hlásí také Plzeňský kraj, kde hasiči odklízejí tři spadlé stromy u obce Chanovice a Velký Bor. Kluzká vozovka je i na dálnici D5 ve směru na Rozvadov.

Podle výstrahy ČHMÚ by mělo napadnout až 25 centimetrů nového sněhů. Postupně by měly srážky ustávat, a to na jihu během odpoledne, na ostatní území Čech večer a v noci na pondělí. Očekávat můžeme však i povodně kvůli tání sněhu. Zvednout by se mohlo povodí horní Sázavy, Moravy a Dyje, kde hrozí první stupeň povodňové aktivity. V povodí Svratky a Jihlavy může hladina stoupnout až na druhý stupeň.

Jak vypadala Praha?