Summary: Obvinění potápějí akcie Wirecard

Americký bankovní sektor nám již před pár týdny ukázal, že finanční instituce neměly v závěru roku na růžích ustláno. Deutsche Bank však dokázala i tak nepříjemně překvapit. Tržby sklouzly meziročně o 8 % na 5,4 mld. EUR, čímž zaostaly za konsensem o 300 mil. EUR. Stejně jako na druhé straně Atlantiku, i tady má špatný výsledek na svědomí investiční divize a hlavně FICC segment. Jeho příjmy se meziročně propadly o 30 % na 0,7 mld. EUR, což bylo ještě horší než trhem očekávaný 25% pokles. Příjmy z obchodování na akciových trzích stagnovaly na 380 mil. EUR v linii s konsensem. Hřebíkem do rakve však bylo investiční bankovnictví, kde došlo k 20% yoy propadu (kons. -8 % yoy) tržeb kvůli extrémně nízké aktivitě na poli primárního úpisu dluhopisů.



V jednom však musíme banku pochválit, a to jsou úsporná opatření. Provozní náklady jsou s hodnotou 5,4 mld. EUR meziročně nižší o 15 % a o 100 mil. EUR pod konsensem. Neprovozní nákladové položky dosáhly jen 20 mil. EUR, zatímco tržní predikce udávaly 350 mil. EUR. Avšak nečekané daňové náklady nakonec zabránily čistému zisku dotáhnout se na konsensus (-400 mil. EUR proti -300 mil. EUR). Kapitálová přiměřenost CET1 mezikvartálně ubrala 40 bps, nicméně při hodnotě 13,6 % je pořád pohodlně nad doporučenou regulatorní hranicí.



V návaznosti na úspěchy v osekávání nákladů se management rozhodl, že zařadí vyšší rychlost a v roce 2019 dostane náklady na 21,8 mld. EUR (předešlý cíl 22,0 mld. EUR). Zároveň potvrdil svůj plán dostat návratnost vlastního kapitálu (ROTE) v tomto roce nad 4,5 %. Tady je trh trochu skeptický a konsensus směřuje jen ke 2,5 %.

Akcie Deutsche Bank v návaznosti na špatné výsledky ustupují o 1 %.



Wirecard (Investiční tipy)



Kolem společnosti Wirecard vyplavala již ve středu obvinění o falšování kontraktů, což dle Financial Times minimálně vyvolává otázky o účetních praktikách této společnosti. Akcie reagovaly prudkým propadem (-10 %) a zatímco ve čtvrtek se situace stabilizovala, dnešek přinesl pokračování. Financial Times ve svém článku nyní tvrdí, že to byla právnická firma Rajah Singapore, kdo odhalil náznaky zmiňovaného falšování. Vedení Wirecard tyto zprávy okamžitě dementovalo a označilo obvinění za smyšlené a článek jako zavádějící. V této chvíli je asi nutné připomenout, že Wirecard v minulosti již čelil obviněním z nekalých praktik při rozsáhlých akvizicích, avšak nic se mu nakonec neprokázalo.



Ať je tomu jak chce, investoři od společnosti v panice prchají a akcie se dnes propadají o více než 20 %.



USA:

Amazon

Kvartál splněných přání a opatrnějších plánů do budoucna – i tak by se daly shrnout výsledky vládce internetového maloobchodu. Tržby narostly o 20 % yoy na 72,4 mld. USD. Díváme se tím pádem na další zpomalení růstu (3Q18 +30 % yoy; 2Q18 +40 % yoy), které jde dost pravděpodobně na vrub snížení nákupních pobídek pro klienty. Trh s tím však dopředu počítal a odměnou pro Amazon je provozní marže rozšířená o 2 p.b. yoy na 5,2 %. Čistý zisk na akcii se meziročně více než zdvojnásobil na 8,28 USD a mírně překonal predikce. Kvartální kapitálové výdaje se již nějakou dobu pohybují kolem 3,5 mld. USD, což v kombinaci s rychle rostoucím provozním ziskem vykrystalizovalo v impozantní volný cashflow ve výši 12,7 mld. USD (kons. 11,1 mld. USD).

Nyní hurá na jednotlivé segmenty a provozní metriky. Severoamerický trh opět dost výrazně zpomalil svůj růst. Nynějších +18 % yoy je podstatně nižších než +35 % yoy ve 3Q18 a +44 % yoy ve 2Q18. V předešlých výsledcích jsme varovali i před zpomalením v mezinárodním segmentu, avšak tady se věci s 20% yoy růstem prozatím vrátily k normálu. Provozní marže je v tomto případě pořád záporní (-3,1 %). Management začal v polovině roku 2018 překopávat svoji politiku pobídek pro klienty. V rámci toho bylo výrazně omezeno poštovné zdarma, což přispělo k decelaraci růstu poštovních nákladů na +23 % yoy (3Q18 +22 % yoy; 2Q18 +31 % yoy). Trochu nás ale zamrzely služby na předplatné (hlavně Amazon Prime), příjmy z nichž se posunuly nahoru jen o 25 % yoy na 4 mld. USD (3Q18 +52 % yoy; 2Q18 +55 % yoy). Poslední si vezmeme na paškál cloudový segment AWS. Tady se všechno vyvíjí přesně tak jak má. Tržby si zase polepšily o 45 % yoy a nyní dosahují až 7,4 mld. USD. Cloudu se navíc podařilo rozšířit provozní marži o další 3 p.b. yoy na 29 %.

Až doteď se všechno vyvíjelo v linii s tržním konsensem. S výhledem na 1Q19 je to však už trochu horší. Management chce dostat tržby do intervalu 56 až 60 mld. USD, což při střední hodnotě 58 mld. USD značí další zpomalení růstu tržeb (+14 % yoy) a podstřelení konsensu stanoveného na 60,3 mld. USD. Plánovaný provozní zisk 2,8 mld. USD také zaostal za predikovanými 3 mld. USD a implikovaná provozní marže 4,8 % by značila meziroční rozšíření jen o 1 p.b. Jedním dechem je však nutno dodat, že Amazon je ve svých výhledech pravidelně konzervativnější než trh a zároveň má solidní historii překonávaní konsensu i svých vlastních plánů.

Akcie Amazonu klesají v reakci na výsledky o 4 %.



Merck (Investiční tipy)

Farmaceutická společnost Merck (Investiční tipy) zaknihovala tržby ve výši 11 mld. USD (+5 % yoy) a v linii s tržním konsensem. Čistý zisk na akcii se choval jako přes kopírák a posiloval o 5 % yoy na 1,04 USD (kons. 1,04 USD). Keytruda, léčivo na rakovinu plic a vlajková loď Merck, posílila svoje tržby o dalších 65 % yoy a poprvé se dostala nad 2 mld. USD. Konkurenční Opdivo od Bristol-Myers vykázalo ve stejném kvartálu růst o 35 % yoy na 1,8 mld. USD. Skvěle si vedla také vakcína Gardasil na viry HPV, jejíž prodeje rostly o 30 % yoy na 0,8 mld. USD. Pro Merck je důležité, aby se Keytruda nestala úplně dominantním produktem jeho portfolia (již teď tvoří 16 % celkových tržeb). Odstrašujícím příkladem je Pfizer, jehož hlavní lék proti bolesti Lyrica ztratí v tomto roce patentovou ochranu a společnost nemá adekvátní náhradu ztracených tržeb.



Výhled na rok 2019 se nesl v duchu opatrných komentářů od Pfizer a Amgen. Management maluje tržby v intervalu 43,2 až 44,7 mld. USD, což posouvá konsensus 44,7 mld. USD k horní hranici odhadu. Stejně je na tom i interval čistého zisku na akcii 4,57 až 4,72 USD a jeho konsensus 4,69 USD. Historie ukazuje, že společnost svoje odhady spíše lehce podstřelí, než že by je měla tendenci překonávat.



Akcie Merck navzdory slabšímu výhledu stoupají o 3 %.