Aktivita v americkém průmyslu podle ISM zrychlila

Omezení vládních výdajů, počasí či smíšené indikace z regionů vyvolávaly pochybnosti, podle lednového průzkumu ISM to ale vypadá, že start amerického průmyslu do nového roku byl velmi dobrý. Celková aktivita zrychlila - index roste na 56,6 z 54,3 bodu a překonává očekávání. Značné zrychlení sledujeme u přísunu nových objednávek při růstu indexu na 58,2 bodu. Neutrální hodnotou je v tomto případě 50 a aktuální údaje naznačují nadprůměrné tempo expanze výrobního sektoru.Kromě nových objednávek mírně přibývaly také rozpracované zakázky, a to i přes zrychlení produkce. Výrobní sektor podle průzkumu dál navyšuje počty pracovníků, což jsme ostatně měli možnost vyčíst i z lednové zprávy o zaměstnanosti . Zajímavý je výsledek průzkumu o cenách, kde respondenti poprvé od začátku roku 2016 konstatují jejich pokles. Během loňského roku přitom z průzkumu vyplývaly naopak silné inflační tlaky.Report hodnotíme pozitivně díky číslům. Slovní odpovědi firem tak jednoznačně kladné nejsou a najdeme v nich i zmínky o dopadu cel na či omezení funkce vládních úřadů. Americkým výnosům data pomáhají dál vzhůru, dolar zareagoval lehkým posílením.