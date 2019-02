Jízdné se přesunulo do nižší sazby DPH. Zlevní dopravci?

Od 1. února se jízdné ve veřejné dopravě přesunulo z 15procentní sazby DPH do snížené desetiprocentní. Redakce TN.cz oslovila velké železniční a autobusové dopravce – České dráhy, Arrivu, RegioJet, Leo Express a FlixBus – s otázkou, jestli plánují snížit cenu pro zákazníky. Dopravci nic takového neplánují.

Kritici přesun jízdného do snížené sazby DPH označili za hezký dárek pro dopravce. Proti byla třeba Asociace krajů. Argumentovali tím, že se snížení DPH do ceny jízdenek nepromítne. A jak se zatím ukazuje, nemýlila se.

Redakce TN.cz oslovila pětici dopravců – Arrivu, České dráhy, FlixBus, Leo Express a RegioJet s otázkou, jestli po přesunu jízdenek do nižší sazby DPH už zlevnili, nebo to alespoň plánují. Dopravci to vylučují.

Regiojet prostřednictvím svého tiskového mluvčího Aleše Ondrůje uvedl, že situaci v tuto chvíli analyzuje. "Máme vždy zájem nabízet nejvýhodnější ceny jízdného, nicméně aktuálně ceny jízdenek také ovlivňuje vysoký růst dalších nákladů - například elektrické energie. Ceny vždy obsahují celou škálu položek a jejich výši ovlivňuje také vývoj situace na trhu. Proto se ceny mění různým směrem několikrát během roku," odpověděl Ondrůj.

Jeho největší konkurent v autobusové dopravě, FlixBus, chce také v nadcházejících měsících analyzovat dopady nové sazby DPH. "Ve FlixBusu zákazníkům nabízíme dynamickou cenu jízdného, jízdenky v rámci ČR lze zakoupit od akčních 29 Kč. Cena poté roste postupem času a obsazeností spoje. Přestože se od 1.2.2019 přesunulo jízdné do snížené sazby DPH ve výši 10 %, další náklady na provoz autobusové dopravy, infrastrukturu a mzdové náklady kontinuálně rostou," uvedla mluvčí společnost Martina Čmielová.

Mluvčí Českých drah Radek Joklík potvrdil, že k plošnému snížení cen jízdného u největšího železničního dopravce nedojde. "A to z důvodu skokového růstu nákladů. V letošním roce totiž očekáváme půlmiliardový meziroční nárůst nákladů na elektřinu a naftu. Razantně porostou i další náklady, včetně plateb za náhradní autobusovou dopravu v souvislosti s výlukami na infrastruktuře," odpověděl Joklík. Připomněl, že ČD od února zavádějí nové akviziční jízdenky a rozšiřují je na další tratě.

Vyššími cenami trakční elektřiny, mezd a dalších nákladů argumentuje také Leo Express. " Díky snížení sazby DPH tak můžeme lépe pokrýt tyto zvýšené výdaje, které tak nebudou mít vliv na cenu našich jízdenek. Vzhledem k obecně nižší poptávce po cestování v zimních měsících se dá naopak očekávat snížení cen jízdenek Leo Express na začátku příštího roku," řekl pro TN.cz mluvčí společnosti.