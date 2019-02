Mrazy v USA si vyžádaly už 21 obětí. Mezi nimi je i 18letý student

Velmi mrazivé počasí stále ohrožuje obyvatele USA. Kvůli nízkým teplotám zemřelo už 21 lidí a počet může stále stoupat. Jednou z obětí je také osmnáctiletý student, kterého našli zmrzlého před budovou koleje. Problémy mají také bezdomovci, kterým se snaží lidé pomáhat. V Chicagu jim dokonce zaplatili i hotel.

Teploty se pohybují kolem -17 °C, na některých místech meteorologové naměřili dokonce -50 °C. USA zažívá opravdu krutou zimu. Nemocnice jsou plné lidí, kteří mají omrzliny, a silnice jsou pokryté ledem, takže dochází i k nárůstu počtu nehod, uvedlo BBC.

Bohužel přibývají i oběti, zatím se údaje pohybují okolo 21 lidí. Počet však může ještě stoupnout. Převážně umírají bezdomovci nebo řidiči na silnicích. Mezi oběťmi je například šedesátiletá žena, která žila v jednom z opuštěných domů v Ohiu. V úterý zase ve své garáži v Michiganu umrzl muž, který se zhroutil poté, co uklízel sníh.

Kvůli mrazům zemřel také osmnáctiletý studen Univerzity of Iowa, kterého našli ležet zmrzlého před školní kolejí. Chlapec byl převezen do nemocnice, kde zemřel. Policie vyšetřuje příčinu chlapcovy smrti. Lékaři vyloučili, že by měl během úmrtí alkohol v krvi. Nejspíš tedy za jeho smrt může počasí. Venku totiž bylo kolem -51 °F, informoval people.com.

Podle rodičů byl chlapec tichý, ale tvrďák. Chtěl být jednou kardiologem. Soustrast rodině vyjádřila na svém twitteru i univerzita. "Jsme zarmouceni ztrátou našeho studenta z rodiny Hawkeye (atletický tým). Gerald Belz, druhý ročník, obor medicína, zemřel 30. ledna 2019. Naše myšlenky jsou s Geraldovou rodinou, přáteli a s milovanými," napsala univerzita na twitter.