Index S&P 500 slaví nejlepší leden za 32 let

Nejlepší měsíc za více než tři roky a nejlepší leden za více než 30 let. Wall Street má za sebou velmi slušný začátek roku. Index S&P 500 si v lednu připsal 7,9 %, nejvíce od října 2015. Byl to pro něj nejlepší ze všech lednů od roku 1987. Nejlépe si přitom nevedly ani tituly ze skupiny FAANG, ani nějaký biotechnologický “Černý Petr”. Králem širšího trhu se stal Xerox, vyšší o více než 40 %. Jako Fénix z popela ale tento výrobce kopírek a tiskáren možná úplně nevstává.

Náladu na trhu obecně zvedala důvěry v další kroky americké centrální banky, ale také nečekaně lepší výsledky mnoha velkých amerických společností. Z indexu S&P 500 (graf za poslední měsíc níže) zatím svoje čísla za loňské čtvrté čtvrtletí představilo zhruba 210 firem. Z nich 71 % překonalo odhady, jak je sesbírala společnost Refinitiv.

Jenom ve čtvrtek Wall Street nahoru pomohl dvouciferný nárůst akcií Facebooku a průmyslové ikony General Electric.

Velkou neznámou je teď výsledek americko-čínských obchodních jednání. Obchodní válka je pro trhy velkým strašákem, se kterým žijí už minimálně šest měsíců. Termín pro dosažení dohody je 1. března.

Dvouciferně rostly už v úterý akcie Xerox. Firma tehdy oznámila očištěný zisk nad odhady a nad očekávání dobou prognózu pro 2019. Moc dobrý rok přitom za sebou nemá. Její akcie se loni propadly o více než 32 %. Generální ředitel Jeff Jacobson byl odvolán, z chystaného spojení s japonskou společností Fujifilm Holdings sešlo, když ji Xerox odpískal. Svého tím dosáhli aktivističtí investoři Carl Icahn a Darwin Deason, kterým byla chystaná transakce za 6,1 miliardy USD proti mysli. Dobrý nebyl loňský rok ani pro dluhopisy Xeroxu, které dostaly podřadnou známku.

Od začátku letošního roku ale akcie firmy připisují přes 42 % (jejich vývoj za pslední rok ukazuje graf níže). Rychlý start se připisuje scénáři aktivistických investorů, totiž snižování nákladů a přesýpáním hotovosti (plynoucí z větších marží v lukrativnější části byznysu) do dividend a zpětných odkupů akcií. Jeden odkup již také představenstvo schválilo, jeho objem by měl narůst na 1 miliardu dolarů.

A ještě jeden rekord padl v lednu, tentokrát historický. Nejlepší měsíc vůbec zažila americká lehká ropa WTI. Minulý měsíc poskočila o 18 % výše. Z dramatického propadu v závěru loňského roku se jí tak podařilo umazat zhruba třetinu.

Začátkem ledna vstoupila v platnost dohoda kartelu OPEC a několika dalších těžařských zemí o omezení dodávek na trh. Těžba ropy v rámci členských států ropného kartelu se v lednu proti předchozímu měsíci snížila o 890.000 barelů na 30,98 milionu barelů denně. Ukazují to propočty agentury Reuters, podle které by to byl největší propad za dva roky. Ve čtvrtek ale ropě trochu zkazila náladu skutečnost, že americká produkce byla v listopadu nejvyšší v historii.

Zdroje: BBG, CNBC, Patria.cz, ČTK