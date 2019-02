Británie byla členem EU vždycky tak napůl - Tomáš Prouza (Video)

Opravdu čeká Evropská unie na to, zda se dohodnou Britové o podobě brexitu? Jaká je a měla by být vyjednávací pozice evropské sedmadvacítky? Jak se na různé scénáře odchodu Britů z Evropy připravují firmy? Odpovídá někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti, dnes prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pořadu Interview Plus, který moderuje Michael Rozsypal. ?

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/soI/5JPmb7z0-tomas-prouza-britanie-byla-clenem-eu-vzdycky-tak-napul.jpg" />

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus