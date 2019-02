Úrokové sazby v USA již dál neporostou, možná by mohly i klesnout

Šéf Americké centrální banky ( FED ) Jerome Powell přednesl přesně ta slova, která obchodníci chtěli slyšet. A naopak nezmínil nic, co by bránilo dalšímu růstu trhů. Akciové indexy se mu hned vzápětí odvděčily. Po všech předchozích sedmi zasedáních, která Jerome Powell vedl z pozice šéfa FEDu a na kterých se rozhodovalo o výši sazeb, akciové trhy oslabovaly. Tentokrát to však bylo jiné. Akciové trhy v posledních dvou hodinách obchodování akcelerovaly svůj růst, aby nakonec klíčový index S&P 500 uzavřel výše o 1,55 procenta.