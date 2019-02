Konkurence šlape Tesle tvrdě na paty

Podle odhadů automobilka Tesla v loňském roce přes všechny své problémy navýšila svůj tržní podíl v segmentu elektromobilů v USA na plných 83%. Podle expertů však bude konkurence Tesle stále více šlapat na paty, jen pro tento rok by se v amerických showroomech mělo objevit nejméně 12 nových elektrických modelů a zhruba stejný počet také v roce 2020. Do segmentu se tlačí tradiční výrobci jako Jaguar, Mercedes nebo VW.Podle odhadů si segment elektromobilů v následující dekádě vyžádá investice v řádu cca 200 - 255 mld. USD . V podstatě všechny automobilky o elektrickém pohonu u svých modelů uvažují. V roce 2022 by mohlo být dostupných už 207 elektrických modelů.Počet prodaných elektromobilů včetně hybridních v USA podle odhadů v loňském roce stoupl téměř dvojnásobně na cca 361 300 vozů. V Číně to bylo jen za prosinec 181 400 a za celý rok pak 1 102 375 vozů. Podíly na celkovém vozovém parku dosáhly 2 respektive 4%.Odhaduje se, že do roku 2030 budou jejich prodeje dosahovat 20% v USA, 30% v Evropě a 35% v Číně.Někteří experti nejsou až tak optimističtí.