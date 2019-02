Wüstenrot poskytl loni úvěry za téměř 13 miliard korun

Nejvyšší objem úvěrů za 26 let existence Wüstenrotu na českém trhu



Objem poskytnutých hypoték vzrostl o 50 procent



Podíl na trhu hypoték dosáhl v prosinci 11 procent



Finanční skupina Wüstenrot poskytla v roce 2018 svým klientům úvěry a hypotéky v celkovém objemu 12,7 miliardy korun. Jedná se o nejvyšší sumu za 26 let působení Wüstenrotu na českém trhu. Oproti roku 2017 vzrostl celkový objem o více než třetinu především díky atraktivním podmínkám úvěrů a zvýšenému zájmu o hypotéky. Wüstenrot tak o polovinu zvýšil svůj tržní podíl na trhu s hypotečními úvěry pro fyzické osoby.

„Strategické rozhodnutí, které jsme učinili na začátku roku, stát se společností orientovanou na finanční poradce, ale i nové produkty a maximální snaha vyhovět potřebám klientů stojí za rekordními čísly Wüstenrotu v roce 2018,“ říká Michael Pupala, generální ředitel a předseda představenstva finanční skupiny Wüstenrot a dodává: „Významně se na našem úspěchu podílel také rozvoj obchodní sítě. V loňském roce jsme otevřeli dvě nová regionální centra a 20 dalších poboček.“

Wüstenrot poskytl hypotéky za více než 10,7 miliardy korun a dosáhl tím rekordního výsledku za celou dobu své činnosti. Ve srovnání s rokem 2017 stoupl v loňském roce objem hypoték téměř o padesát procent, zatímco celý trh s financováním bydlení vykáže za rok 2018 spíše pokles.

Úspěšný rok se projevil i na zvýšeném podílu na trhu hypotečních úvěrů pro fyzické osoby – za celý rok vzrostl podíl Wüstenrotu téměř na pět procent. A v prosinci dosáhl podle údajů hypoindexu rekordních 11 %.

Zájem o překlenovací a řádné úvěry ze stavebního spoření se pohyboval na obdobné úrovni jako v roce 2017. Klienti si tak především na vylepšení bydlení či na družstevní byty půjčili téměř dvě miliardy korun.

„I nadále chceme být skupinou nabízející férové a transparentní podmínky jak klientům, tak finančním poradcům. Věřím, že v letošním roce budeme pokračovat v nastoupeném trendu, který ještě umocní první výsledky procesu digitální transformace Wüstenrotu,“ uzavírá Pupala.



Finanční skupina Wüstenrot v České republice

Wüstenrot je finanční skupina, která se zaměřuje na tvorbu finančních rezerv a financování bydlení. Portfolio Wüstenrotu zahrnuje stavební spoření, úvěry a hypotéky a depozitní produkty. Po prodeji pojišťovací části skupiny pojišťovně Allianz, který byl završen počátkem roku 2016, tvoří finanční skupinu 2 společnosti:

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. zahájila svou činnost v roce 1993. Za dobu své činnosti si díky uvážené obchodní strategii a kvalitním produktům získala důvěru statisíců klientů, kterým poskytla úvěry na financování bydlení v celkové výši přes 54 miliardy korun. V současné době u ní mají klienti uzavřeno 400 tisíc smluv o stavebním spoření.

Wüstenrot hypoteční banka, a.s., založená v roce 2002, se zaměřuje zejména na poskytování hypotečních úvěrů na bydlení a vydávání hypotečních zástavních listů. Na přelomu let 2010/2011 rozšířila svou nabídku o spořicí a běžné účty a termínované vklady. Za dobu své činnosti poskytla hypotéky a úvěry v objemu přes 46 miliard korun.