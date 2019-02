EUR.USD (1.2.2019)

V minulém newsletteru jsme si řekli, že očekávám pohyb do strany s větší tendencí nahoru a prvotním cílem 1,15250. Vyplnilo se nám to relativně přesně a po falešném průrazu o kousek níže se pár velmi čile odrazil, aby se dostal až k ceně 1,15150. To není cena až tak vzdálená od ceny před dvěma týdny, nemůžeme to tedy považovat za pevný trend, ale můžeme usoudit, že pár nabývá na agilitě.

Zdá se, že agresivita kupců se stupňuje a postup směrem nahoru je pravděpodobný. V cestě stojí silná klesající trendová linie na dlouhém časovém rámci, která by měla zapůsobit a postup zpomalit.

Jak se pár u této linie zachová mi napoví hodně o tom, jestli jsou kupující již v dostatečné převaze či ne. Malý odraz níž a následný pozvolný postup výše nad linii by měl mít za následek rozvoj stoupajícího trendu. Jakékoliv větší zaváhání bude pravděpodobně znamenat pokles k nějakém bodu, kde je dostatek stop-lossů.

V první variantě bychom mohli směřovat výše až k dříve zmiňovaným 1,15970 a v další, již časově delší vlně, bychom se mohli podívat k 1,17500.

Zaváhání by mohlo vést k poklesu k 1,13400. Pokles pod 1,12700 by měnil můj názor ohledně záměru trhu a byl bych opatrný, než zjistím, proč se trh zachoval jinak oproti prvotním signálům, které sledujeme již měsíc (postup výše po negativních zprávách).

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Hlavní úrovně podpory: 1,13900, 1,13400, 1,12500

Hlavní úrovně odporu: 1,15000, 1,15600 , 1,15970, 1,17500

Forex Edge je investiční newsletter zaměřující se na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit traderům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny jsou představeny analýzy dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Strategie vychází především z technické analýzy grafů a v případě potřeby bere v úvahu i fundamentální stránku. Vždy je nejprve určen hlavní trend a kontext na základě širšího časového rámce, který poté doplní pohled na aktuální nastavení s horizontem na další cca 2-3 týdny.

Newsletter Forex Edge je informační materiál vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti analýzy a obchodování měnových párů a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství. Každý investor by měl provádět investiční rozhodnutí na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů, obchodních zkušeností a finančních možností.