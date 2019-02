Nejlepší start amerických akcií za 30 let (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



Likérka Stock Spirits kupuje italského výrobce grappy a likérů Distillerie Franciacorta.

ČEZ vyhrál tendr na dodávku elektrické energie pro železniční dopravu.

ČEZ prověřuje prodloužení licencí dosluhujících reaktorů v Dukovanech do roku 2045.

Evropské akcie by mohly dnešní seanci zahájit mírným růstem.

Dnešek by měl přinést celou řadu makroekonomických čísel. Nejzajímavějšími údaji budou statistiky z amerického trhu práce o tvorbě nových pracovních míst, nezaměstnanosti a hodinových výdělcích. Počátek měsíce ale s sebou tradičně přináší i předstihové ukazatele PMI a ISM v mnoha světových ekonomikách. Pozornost se bude soustředit rovněž na spotřebitelskou inflaci za eurozónu.

Ve Spojených státech výsledky hospodaření představí například Exxon Mobil, Chevron, Honeywell, Johnson Controls nebo Merck & Co. Na evropském kontinentě reportuje německá Deutsche Bank, španělská CaixaBank nebo švédský Electrolux.

Société Générale snížila doporučení na Držet pro španělskou mezinárodní logistickou společnost Logista.

Obchodování na zámořských trzích

Dozvuk středečního zasedání Fedu, lepší než očekávané výsledky společností a přívětivé komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa k pokrokům ve vyjednávání s Čínou stály za včerejším růstem indexu S&P 500. Ten si polepšil o 0,9 % za podpory akcií Facebooku nebo General Electric, které trhy za prezentované výsledky ocenily růstem o více jak 10 %. Nejsledovanější index si za první měsíc letošního roku odnesl zisk ve výši 7,9 %, což leden 2019 staví na první příčku nejlepší měsíční výkonnosti od října 2015. Podíváme-li se do historie, tak letošní začátek roku byl nejúspěšnější za posledních 30 let.

V asijsko-pacifickém regionu se nejvyšším růstem v první únorové seanci pyšní čínské akcie. Index CSI 300 roste o 1,4 %, zatímco zisky ostatních akciových burz se pohybují do půl procenta jako v případě Thajska nebo Indie. Nepatrné ztráty zaznamenávají obchodníci v Japonsku nebo Hongkongu.

Stock Spirits

Likérka Stock Spirits oznámila akvizici italského výrobce grappy a likérů, firmy Distillerie Franciacorta. Za 100 let starou likérku zaplatí 23,5 mil. EUR. Součástí transakce je i koupě pozemku za další 3 mil. EUR, kde by měl stát nový výrobní závod, a dlouhodobý pronájem historické palírny a návštěvnického centra. Akvizice by měla být dokončena v druhém čtvrtletí letošního roku, nicméně konečný výsledek se bude odvíjet od jednání s odborovými svazy a některými restrukturalizačními kroky. Celková cena 26,5 mil. EUR bude rozdělena do tří částí – 3 mil. EUR při podpisu smlouvy, 21,5 mil. EUR v okamžiku dokončení celé transakce a 2 mil. EUR jako odložená kompenzace v následujících čtyřech letech.

Podle agentury Bloomberg dosáhly v roce 2017 tržby, čistý zisk a aktiva akvírované společnosti 30,9 mil. EUR, 1,7 mil. EUR, respektive 40,6 mil. EUR. K výsledkům Stock Spirits za rok 2017 to představuje podíly zhruba 11 %, 15 %, respektive 6 %. Akvizice tak přispěje k rozšíření portfolia nabízených produktů. Akcie včera v průběhu dne posilovaly a polepšily si celkově o 4,1 % (v korunovém vyjádření, resp. 5 % na londýnské burze).

ČEZ

ČEZ po roční přestávce získal zpět největšího odběratele elektřiny v zemi, společnost SŽDC. Respektive vloni padlo rozhodnutí, že pro železnici již nebudou nakupovat energii České dráhy, nýbrž právě SŽDC. Do soutěže na dodávku elektřiny pro rok 2020 se přihlásilo sedm firem a poptávaný objem činil 1,3 TWh. Loňskou aukci vyhrála společnost Amper Market.

Ředitel Jaderné elektrárny Dukovany uvedl, že ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších bloků v Dukovanech přibližně do roku 2045, zatímco jejich strategie počítá s jejich odstavováním okolo roku 2035. Prodloužení firma zvažuje kvůli zajištění kontinuity výroby elektřiny v této lokalitě do spuštění nového jaderného zdroje. Zda je nová strategie reálná, by podle něj mělo být jasno do konce letoška.

Prodloužení fungování dukovanských bloků je jedna z možných alternativ, která však neřeší otázku, zda budou dosluhující bloky nahrazeny či nikoliv. Vedle jaderných elektráren by zřejmě největší smysl dávala výstavba paroplynového zdroje, nicméně vláda většinou protiargumentuje závislostí na dovozech zemního plynu.