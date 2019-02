Do penze později. Podle statistiků je nutné zvýšit důchodový věk

Nepříjemnou zprávu zveřejnil Český statistický úřad. Podle něj je totiž nutné zvýšit důchodový věk. Dnešní pětadvacátníci by tak šli do důchodu až po 67. roce života. Informaci přinesla páteční Mladá fronta Dnes. Postupný růst věku, kdy lze odejít do důchodu zavedla Nečasova vláda. Ta Sobotkova ho ale v roce 2017 zrušila a zastropovala na 65 letech. Podle ekonomů zvyšování důchodového věku nutné co nejdřív. Vláda premiéra Sobotky se ale musela kvůli Evropské unii zavázat, že bude hranici odchodu do důchodu každých pět let konzultovat. Ministerstvo práce proto předloží vládě zprávu o důchodovém systému. Ten bude přitom vycházet z informací od Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle něj se s každou narozenou generací prodlužuje doba dožití. Proto by měli jít do důchodu později. Pokud by se s hranicí důchodového věku nic nedělo, stráví v penzi více než 26 procent života, uvádí Mladá fronta Dnes.

Ministerstvo práce tvrdí, že bez detailní analýzy dopadů teď ještě nelze říct, zda se bude řídit doporučením ČSÚ. „Z příslušné zprávy pro vládu nevzniká přímá povinnost rozhodnout o změně důchodového věku,“ reagovalo podle deníku ministerstvo.

Současná vláda se ale podle svého programového prohlášení zvyšovat odchod do důchodu nechystá. „Zvyšovat věk odchodu do důchodu nehodlám. Chci, aby lidé, kteří celý život pracovali a přispívali do důchodového systému, měli zasloužený odpočinek ve stáří,“ řekla ministryně Jana Maláčová (ČSSD).