Rally na Nasdaq táhl Facebook (1.2.2019)

Americké trhy se včera těšily ze slušných výsledků technologických gigantů jako Facebook nebo Mastercard . Průmyslový Dow Jones zůstal za očekáváním a do plusových hodnot se dostal až v samém závěru obchodování. Do popředí se logicky tlačil především IT sektor reprezentovaný indexem Nasdaq , který přidal jen za poslední dva dny 3,6 % a během včerejší seance se dokonce podíval na hodnotu 7.300 bodů.Čtvrtletní zisk společnosti Facebook překonal odhady analytiků o 0,5 mld. USD Akcie společnosti uzavřely včerejší seanci na 167,58 USD a zpevnily o necelých 11 %, čímž se postaraly o nejlepší intradenní výkon od ledna 2016. Naopak akcie společnosti Microsoft poklesly o 1,83 %.