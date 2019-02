Japonské císařské 10denní prázdniny vzbuzují obavy investorů

U příležitosti nástupu nového japonského císaře vyhlásila vláda nevídaný 10denní státní svátek od konce dubna do začátku května. Investoři se ale obávají, že zavření trhů by mohlo způsobit problémy a vyvést japonský jen z rovnováhy.

Japonsko v tomto období obvykle slaví řadu svátků, takzvaný zlatý týden. Ale letos bude 1. května po předem připravené abdikaci současného císaře Akihita korunní princ Naruhito, nejstarší syn císaře Akihita a císařovny Mičiko, korunován novým císařem. Korunní princ Naruhito bude po svém otci 126. císařem Japonska.

Vláda vyhlásila na celou dobu od 27. dubna do 6. května svátek. Bude se tak jednat o nejdelší přestávku pro japonské akcie a dluhopisy. Hlavní finanční centra mají jen výjimečně tak dlouhou pauzu. Americké finanční trhy byly zavřené šest dní po útocích 11. září 2001.

„Je strašlivé, že nebudeme moci šest obchodních dní obchodovat. Před tímto týdnem budeme muset upravit své pozice. Těžko říct, co udělám, ale asi před svátky zaujmu neutrální pozici,“ řekl Yasuo Sakuma, hlavní investor u Libra Investments.

Japonský finanční úřad sdělil všem finančním institucím, aby upozornily zákazníky na možné turbulence na zahraničních trzích během doby uzavření a ujistily se, že jejich systémy budou schopny ustát nápor aktivity před i po, informuje Reuters.

Během japonských svátků dojde k zasedání americké a britské centrální banky, vyjdou data o americké zaměstnanosti a o HDP v USA a eurozóně. Do toho budou reportovány výsledky hospodaření firem po celém světě.

Obchodníci s měnami největších bank a pojišťoven země, jako MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank a Nippon Life Insurance, jsou vybaveny buď k tomu, aby pracovali z domova, anebo z kanceláře i během svátků, tvrdí hráči trhu. Ale dodali, že by mohlo být těžší obchodovat s komplexnějšími produkty, jako jsou deriváty, jejichž oceňování většinou vyžaduje terminály. Správci fondů mezitím tvrdí, že budou pravděpodobně potřebovat do konce dubna nastavit své pozice na neutrální, aby se vyhnuli expozici na tržní pohyby.

Pauza by také mohla zamávat s obchodováním s měnami. Spekulanti s býčím pohledem na japonský jen by mohli dlouhého volna využít k tomu, aby jen posunuli výše, říkají obchodníci. Díky rostoucím obavám z globálního hospodářského zpomalení a obchodní válce mezi USA a Čínou jen od začátku října na páru s dolarem posílil.

„Můžete jednodušeji hýbat s trhem kvůli nízké tržní likviditě. Takže Ti, kteří chtějí hýbat s tržními cenami, jako hedgeové fondy, tak pravděpodobně učiní během těchto svátků. Proto je nejdůležitější připravit se na riziko růstu jenu,“ uvedl Kyoya Okazawa, šéf institucionálních klientů Asie-Pacifik u BNP Paribas.

Japonské akcie budou během svátků volatilnější, dodal. „Řekněme, že dolar klesne během svátků ze 100 na 90 jenů. Kde by se měl potom pohybovat Nikkei ? To nemůže nikdo přesně říct. To je tak, když nikdo netuší, že trhy padají,“ řekl.

Okazawa také očekává, že mnoho investorů se zajistí proti takovým rizikům kupováním opcí na dolar/jen a japonské akcie, což jim dá práva, ale ne povinnosti, obchodovat. „Za 10 dní se může stát cokoliv. Ale mohlo by to jít oběma směry, takže si nemůžete dovolit být mimo trh,“ uvedl Bill Maldonado, globální šéf investic do akcií u HSBC Global Asset Management.

Zdroj: CNBC