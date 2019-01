Rally na Nasdaq táhl Facebook

Americké trhy se dnes těšily ze slušných výsledků technologických gigantů jako Facebook nebo Mastercard, které reportovaly svá čísla před začátkem čtvrtečního obchodování. Pozitivní sentiment ovšem nepřeskočil na všechny tři hlavní indexy, když průmyslový Dow Jones zůstal za očekáváním a do plusových hodnot se dostal až v samém závěru obchodování. Do popředí se logicky tlačil především IT sektor reprezentovaný indexem Nasdaq , který přidal jen za poslední dva dny 3,6 % a během dnešní seance se dokonce podíval na hodnotu 7.300 bodů. K dobré náladě přispěla svou měrou také makrodata. Prodej nových domů vzrostl v listopadu meziměsíčně o 16,9 % (odhadovalo se 4,8 %).

Své akcionáře dnes více než potěšily kvartální výsledky obra sociálních sítí Facebook. Čtvrtletní zisk společnosti překonal odhady analytiků o 0,5 mld. USD a nepotvrdily se ani obavy o masivní odliv uživatelů v souvislosti se stále se objevujícími skandály ohledně úniku dat. Akcie společnosti uzavřely dnešní seanci na 167,58 USD a zpevnily o necelých 11 %, čímž se postaraly o nejlepší intradenní výkon od ledna 2016.

Trhy dnes naopak neocenily data za čtvrtý kvartál společnosti Microsoft. Firemní čísla sice splnila konsensus trhu do posledního puntíků, ale investoři po více než vydařených předchozích dvou kvartálech očekávala přece jen něco víc. Akcie tak zareagovaly poklesem o 1,83 %.