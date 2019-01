Summary: Nákupní sezóna přinesla Mastercard úspěšný závěr roku

Mastercard (Investiční tipy) 4Q18

Silná nákupní sezona postrčila Mastercard k úspěšnému závěru roku. Tržby (očištěné o pobídky pro klienty) ve výši 3,8 mld. USD (+15 % yoy) se držely v linii konsensu trhu. Čistý zisk na akcii se nenechal zahanbit a vylétl až na 1,55 USD (+35 % yoy) a také splnil očekávání trhu. Pobídky pro klienty rostly stejným tempem jako tržby, takže si z celkových tržeb opět ukrojily 34 % (4Q17 také 34 %).

Objem zpracovaných plateb nabobtnal o 10 % yoy na hodnotu 1,1 bil. USD, přičemž o většinu růstu se postaraly debetní karty. Z geografického pohledu jde růst pro změnu na vrub mezinárodnímu segmentu (tj. vše mimo USA).

Po úspěšném završení dlouhodobého plánu pro roky 2016 až 2018 představil management aktualizovanou verzi na roky 2019 až 2021. Opět se počítá s průměrným růstem tržeb (CAGR) mezi 10 až 13 %, provozní marží alespoň 50 % a průměrným růstem čistého zisku na akcii (CAGR) mezi 17 % až 19 %.

Akcie Mastercard dnes posilují o 3,5 %.

Facebook (Investiční tipy) 4Q18

Po vypjatých měsících nám Facebook konečně naservíroval dobré zprávy na všech frontách. Tržby vyskočily o 30 % yoy na 16,9 mld. USD a překonaly konsensus o 0,5 mld. USD. Za překvapení můžou částečně i pesimističtější plány managementu, jenž varovaly před zpomalením růstu. I když se provozní marže vinou rychle rostoucích nákladů na kontrolu obsahu a zabezpečení opět zúžila (-10 p.b. yoy na 46,2 %), čistý zisk si stejně polepšil o 12 % yoy a s hodnotou 2,67 USD se usadil o 17 centů nad konsensem.

Čemu vděčíme za tato čísla? Ukazuje se, že především Instagramu, na kterém management úspěšně rozjel funkci Stories. Objem zobrazené reklamy (impressions) díky nim stoupl až o 34 % yoy, čímž bez problémů vyvážil 2% yoy pokles ceny za reklamu (cost per impressions). Průměrný výdělek z jednoho uživatele (ARPU) se posunul vzhůru o dalších 21 % yoy na 7,37 USD, čímž bez problémů překonal konsensus 7,11 USD. Managementu je v tomto směru nutno skutečně pogratulovat, jelikož se zdá, že přes tuto funkci vyřešil problém s přesycením své platformy reklamou a našel směr, kterým dál růst.

Investory potěší také fakt, že skandály a poctivá mediální masáž stejně neodradily uživatele od platforem Facebook, Messenger, Instagram nebo Whatsapp. Ostře sledovaná metrika DAUs (denní aktivní uživatelé) narostla o 10 % yoy na 1,5 mld. především zásluhou regionů mimo Evropu a Severní Ameriku. V těchto dvou vysokomaržových regionech je navíc stabilní a neklesá. To samé platí pro metriku MAUs (měsíční aktivní uživatelé), která také vyskočila o 10 % yoy na 2,3 mld. Jejich poměrem (DAUs k MAUs) získává management přibližný přehled o angažovanosti svých uživatelů. Ten s hodnotou 66 % ani trochu nevybočil za svého dlouhodobého průměru. Management se pochválil, že minimálně jednu z jeho platforem využívá každý měsíc až 2,7 mld. lidí po celém světě, což je o 100 mil. více než v předešlém kvartálu.

Výhled na 1Q19 se zmiňuje jen o zpomalení růstu provozních nákladů proti 4Q18 (tedy míň než +61% yoy). Pořád nás tedy čeká skokový růst, ale alespoň se zlepší jeho dynamika. Na plánech pro rok 2019 se v podstatě nic nezměnilo – celkové náklady čeká růst o 40 až 50 % v poměru k roku 2018 a kapitálové výdaje budou čítat 18 až 20 mld. USD (výstavba datacenter). Růsty nákladů a tržeb by se měly více srovnat v roce 2020, čímž by mělo dojít ke stabilizaci marží.

Suma sumárum, výsledky Facebook nám udělaly vyloženě radost. Uživatelé nikam neutíkají a hromadně neruší svoje účty a management úspěšně monetizuje Instagram a funkci Stories. Výhled na rok 2019 neobsahuje žádná nová varování, a i když je růst nákladů dost znatelný, tak pouze kopíruje dosavadní plány managementu. Nicméně upozorňujeme, že z pohledu zabezpečení a regulace politické reklamy má společnost ještě pořád co dohánět. Z Facebooku se hlavně na druhé straně Atlantiku stalo vděčné politické téma a pořád je tady riziko, že se objeví pokusy o rozdělení společnosti.

Facebook posiluje o 12 %.

Microsoft (Investiční tipy) F2Q19

Kvartální výsledky Microsoftu bohužel po dlouhé době příliš nenadchly, nicméně konsensus se jim podařilo splnit ukázkově. Tržby poskočily o 12 % yoy na 32,5 mld. USD v linii s predikcemi trhu. Trochu problém je, že nám tady nadále zpomaluje dynamika růstu (F1Q19 +19 % yoy; F4Q18 +18 % yoy). Hrubá marže je v posledním kalendářním kvartálu roku pokaždé trochu užší než po zbytek roku a nejinak je tomu i teď, jelikož meziročně stagnuje na 61,7 %. Růst čistého zisku na akcii zpomalil na +15 % yoy avšak při hodnotě 1,1 USD dokázal uspokojit predikce trhu.

Rozpad na jednotlivé divize v tomto kvartálu nepřináší žádná překvapení. Productivity and Business Process, kde se soustřeďuje převážně balík nástrojů Microsoft Office, rostla o 13 % yoy díky zájmu podnikatelské sféry o produkty Microsoft. Dobře si vedl i LinkedIn s 30% yoy růstem tržeb. V divizi More Personal Computing (Windows, Xbox, Bing a další) šlapal především kancelářský software a hrací konzole Xbox (Gaming +8 % yoy), nicméně prodeje se zbrzdily v případě Windows určeného pro prodejce laptopů a počítačů (OEM -5 % yoy). Celkový růst divize o 7 % yoy proto mírně podstřelil konsensus. Poslední divize Intelligent Cloud, která je hlavním lákadlem na Microsoftu, naopak tržní predikce s růstem o 20 % yoy mírně předčila. Vlajkový cloudový produkt Azure si udržel 75% meziroční tempo růstu, které měl i v předešlém kvartálu. Další zpomalení se tedy prozatím nekoná. Anualizované tržby ze všech cloudových služeb (tzv. Commercial Cloud) momentálně dosahují 35,4 mld. USD, neboli o téměř 1,5 mld. USD více než v F1Q19.

Výhled na F3Q19 se také víceméně drží představ trhu. Tržby by měly posílit o cca 11 % yoy, přičemž skeptičtější byl trh zejména při pohledu na divizi More Personal Computing. Intelligent Cloud dost podstatně zasáhne negativní vliv silného dolaru. 17% yoy růst tak přinese další zpomalení tohoto byznysu, nicméně trh s tím tak nějak počítal. Výhled pro čistý zisk na akcii ve výši 0,99 USD (+5 % yoy) přesně kopíruje konsensus. Výdaje na budování datových center pro cloudové služby by se měly v druhé polovině roku trochu zmírnit a kapitálové výdaje proto trochu zpomalí svůj růst.

Microsoft v podstatě publikoval čísla, která nikoho neurazí ani příliš nenadchnou a podle toho vypadá i reakce akcií, které klesají o 2 %.

General Electric 4Q18

Výsledky této ikony amerického průmyslu v nás při pohledu na pozitivní tržní reakci vyvolávají rozpaky, jelikož zas tak kvalitní se nám toto oznámení nezdálo. Růst tržeb o 5 % yoy na 33,3 mld. USD (konsensus 32,3 mld. USD) podpořilo ozdravení divize obnovitelných zdrojů (+30 % yoy), skvělý výkon divize Aviation (letectví; +20 % yoy) a Transportation (lokomotivy; +25 % yoy). Tady výčet pozitiv bohužel končí. Cenou za tento růst se ukázala být provozní marže, která se zúžila o 150 bps yoy na 7,5 %. U čistého zisku odhlédneme od jednorázových položek, které jej v předešlém roce srazily do záporu kvůli daňové reformě. Bez nich se díváme na dosti prudký pokles, konkrétně o 60 % yoy na 0,17 USD při konsensu 0,22 USD.

Celkové přijaté objednávky zůstaly víceméně beze změny, což prudce kontrastuje se včerejšími výsledky Siemens a jeho výkonem +12 % yoy. Achillovou patou obou společností je již pár kvartálů divize Power (turbíny) a zatímco v případě Siemens snad již našla své dno, tak GE k němu pořád ještě klesá. Tržby se propadly o 25 % yoy (SIE -9 % yoy), nové objednávky o 25 % yoy (SIE +15 % yoy) a provozní zisk šel z +50 mil. USD na -870 mil. USD (SIE -50 % yoy na +120 mil. EUR). Management GE sice načrtnul plán nápravy, avšak jedná se o ryze úsporná opatření, a dokud konglomerát nezačne získávat nové zakázky, věci se budou lepšit jen velice pomalu.

Na závěr musíme uznat, že osekání dividendy a postupný odprodej podílu v Baker-Hughes udělaly své a volný cashflow se díky tomu dostal na 4,9 mld. USD při konsensu 4,0 mld. USD. Rozdíl však může být do značné míry způsoben i komplikovanou metodikou propočtu specifickou pro GE.

Akcie dnes posilují o dechberoucích 14 %.

Tesla 4Q18

Společnost, jejíž vize elektromobilů spustila revoluci automobilového průmyslu, se dle všeho pomalu hrabe z problémů, i když procházka růžovou zahradou to rozhodně nebude. Rozjezd výroby Modelu 3 znatelně pomohl tržbám, které se meziročně zdvojnásobily na 7,2 mld. USD (kons. 7,0 mld. USD). Hrubá marže se díky lepší utilizaci továren rozšířila o 11 p.b. yoy na 24,7 % (kons. 21,5 %), avšak trh nepříjemně zaskočily provozní náklady. Čistý zisk na akcii sice opět skončil v plusových hodnotách, nicméně konsensus trhu splnit nedokázal (1,93 USD proti 2,14 USD). Pochválit musíme úctyhodný volný cashflow ve výši 900 mil. USD (kons. 380 mil. USD), a to zejména ve světle splátky části konvertibilních bondů za 230 mil. USD.

Nyní zpátky k Modelu 3. Ke konci posledního kvartálu dokázal management dotáhnout produkční tempo k 7 000 kusům za týden a celkově dodal zákazníkům 63 tis. těchto vozů. Za toto si určitě zaslouží nemalou pochvalou. Lepší využití výrobních kapacit navíc rozmělnilo jednotkové náklady a udrželo hrubou marži tohoto modelu na 20 % navzdory uvedení levnějších modelů. Modelů S a X bylo doručeno celkem 27 tis., což je víceméně průměrný výkon. Hrubá marže těchto vozů trochu poklesla, zhoršovat by se to však už nemělo.

Tím se plynule dostáváme k výhledu na další rok, který bude komplikovat postupné stažení daňových pobídek (7 500 USD na auto za 44 000 USD není málo). Management uznává, že první kvartál roku bude náročnější, avšak do konce roku chce zákazníkům doručit celkem 360 tis. až 400 tis. automobilů (kons. 404 tis.). Zároveň Elon Musk přislíbil, že společnost skončí v zisku v každém kvartálu roku, i když v 1Q19 to bude jen tak tak. 1. března budou maturovat konvertibilní bondy za cca 900 mil. USD, avšak společnost má dle všeho dostatek hotovosti.

Poslední kvartál roku dopadl pro Teslu vlastně dost dobře, i když konsensus se místy nepodařilo splnit. Žádný oddech však zaměstnance ani vedení v nadcházejícím roce nečeká. Společnost chce udržet rychlost produkce Modelu 3 na 7000 kusech za týden i po zbytek roku. Během toho bude muset doladit nedostatky ve výrobě, udržet pod pokličkou provozní náklady, dostavět továrnu v Číně a rozběhnout výrobu nového Modelu Y a v průběhu toho všeho doufat, že nedojde k oslabení poptávky po Modelu 3, který jediný skutečně generuje peníze. Skutečně nelehký úkol.

Akcie Tesla se po špatném začátku vracejí k včerejší zavírací ceně.