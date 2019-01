Okénko trhu: HDP vzrostl v souladu s očekáváním trhu

Včerejší jednání Fedu podle očekávání skončilo bez změny úrokových sazeb. Zajímavější však byla opatrná rétorika bankovní rady a faktické vyhlášení pauzy ve zvyšování úrokových sazeb kvůli vývoji na finančních trzích a zpomalení globální ekonomiky. Centrální banka si chce počkat na více informací z ekonomiky a rozhodnout o případném zvýšení úrokových sazeb později. Rozhodnutí tak odpovídá tomu, o čem jednotliví členové bankovní rady hovořili už týdny. Zatímco šéf Fedu J. Powell ještě v polovině prosince ujišťoval trhy, že se nejedná o konec zvyšování úrokových sazeb, včera už se této otázce vyhnul. Nicméně podle zprávy z jednání centrální banky i nadále očekává pokračující růst americké ekonomiky, silně utažený trh práce a inflaci poblíž dvouprocentního cíle. Na druhou stranu zazněly i už tradiční rizika dnešní doby jako je nevyřešený Brexit, obchodní války a vládní „shutdown“. Překvapením večera se pak stalo oznámení rychlejšího redukování bilance centrální banky. To by mělo nově probíhat rychleji než v předchozích měsících a zároveň by mělo i dříve skončit.

Podle našeho názoru včerejší obrat v komunikaci americké centrální banky vyústí pouze ve ztrátu kredibility a předvídatelnosti. Všechna zmíněná rizika totiž byla již známá na posledním jednání v polovině prosince. Tato změna tak povede k vyšší nejistotě a volatilitě na finančních trzích. Ty v současnosti pokládají zvyšování úrokových sazeb za ukončené a v ročním horizontu očekávají naopak snížení sazeb. Podle nás však tomuto názoru neodpovídá hospodářský vývoj americké ekonomiky a její výhled. Úrokové sazby tak nedosáhly svého vrcholu.

Hrubý domácí produkt v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí podle prvního odhadu vzrostl meziročně o 1,2 % a mezičtvrtletně o 0,2 %. V obou případech je výsledek v souladu s očekáváním trhu. Oproti očekáváním se lépe dařilo Francii a Španělsku zejména díky vyššímu exportu. Na druhou stranu zklamal vývoj v Itálii a Německu. Za celou eurozónu se v meziročním vyjádření jedná o nejslabší růst od roku 2013. Pomalejší hospodářský růst už naznačoval vývoj předstihových ukazatelů napříč eurozónou. Otázkou však zůstává, zda se jedná pouze o souběh jednorázových faktorů, které brzdí některé ekonomiky, nebo se jedná o cyklické zpomalení, což ukážou nadcházející měsíce. Pravdou však zůstává, že eurozóna už od začátku minulého roku sestupuje z vrcholu svého hospodářského cyklu.





Autor: František Táborský, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.