Skepse trhů je přehnaná, zejména u evropských bank

Analytici investiční banky Natixis se ve své poslední analýze podivují nad skepsí, kterou podle nich vykazují investoři vůči evropskému bankovnímu sektoru. „Ceny bankovních akcií v roce 2018 zkolabovaly, což odráží nedůvěru trhů. Valuace bank se tak v eurozóně nachází extrémně nízko,“ píše Natixis a uvažuje nad tím, zda je tento stav oprávněný.



První z následujících dvou grafů popisuje vývoj bankovního indexu, druhý jeho valuaci, tedy poměr cen a zisků na akcii. Valuace dosáhla lokálních maxim v roce 2017, od té doby klesá a nyní se skutečně nalézá pod historickými standardy:







Natixis se domnívá, že skepse investorů je částečně oprávněná, a to s ohledem na plochou výnosovou křivku. Ta je pro evropský bankovní sektor a jeho výsledky skutečně negativní. Nicméně investoři podle Natixisu ignorují několik pozitivních faktorů. V první řadě to, že „finanční situace evropských společností je velmi dobrá a cyklické zpomalení eurozóny by mělo jen omezený dopad na míru defaultů“.V úvahu by trhy měly brát i skutečnost, že „mezi lety 2010–2018 v eurozóně nevznikla žádná realitní bublina“. Je proto vyloučeno, že by prudce vzrostl objem úvěrů nesplácených domácnostmi. Toto riziko omezují rovněž nízké dlouhodobé sazby. V neposlední řadě pak klesla rizikovost aktiv evropských bank, a to podstatným způsobem. Naopak se zvýšil jejich kapitál, a tudíž celková odolnost. Natixis tedy dochází k závěru, že „kolaps akcií evropských bank je velmi iracionální“. První z následujících dvou grafů ukazuje vývoj rizikově vážených aktiv evropského bankovního sektoru, druhý poměr kapitálu k úvěrům:Ekonomové banky také nesouhlasí s obavami z opakování roku 2007, a to proto, že od té doby se podle nich zlepšila situace v řadě oblastí. Vedle celkově silnějších bank došlo k oddlužení soukromého sektoru. Náklady práce rostly jen pomalým tempem, což tlumilo inflaci a umožnilo držet sazby dole. Firmy tak dosáhly vysoké ziskovosti a finanční odolnosti. V neposlední řadě leží ceny ropy nízko, a to snižuje tlak na reálné příjmy. Závislost vyspělých zemí na dovozech ropy je také nižší.Zdroj: Natixis