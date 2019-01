O2 Czech Republic neoslnilo a s čím přijde Moneta? (Ozvěny trhu)

Výsledková sezóna odstartovala i na tuzemském akciovém parketu, když se v úterý s údaji o svém hospodaření pochlubil telekomunikační operátor O2 Czech Republic. Za líbivé je určitě označit nelze, když na všech úrovních výsledovky zaostaly za očekáváními, pomineme-li zavedenou novou účetní metodiku, která finální čísla vylepšila. Přesto je na místě zmínit to, že hospodaření bylo ovlivněno faktory, které by měly již letos přinášet ovoce. Kromě investic do atraktivního sportovního obsahu, jež mají za sebou již pozitivní dopady v podobě rostoucích výnosů z prodejů placené televize, by měly být letos patrné úspory v oblasti IT i placených poplatků za národní roaming na Slovensku. Velmi atraktivní dividenda ve výši 21 CZK na akcii, znamenající výnos přes 8,5 %, zůstává nadále hlavním lákadlem pro investory. I díky ní doporučujeme akcie O2 za stávajících cen nakupovat.

Příští týden představí hospodářské výsledky mimo jiné Moneta Money Bank , jejíž akcie rovněž vidíme jako nákupní příležitost. Očekávám, že se managementu podařilo v loňském roce naplnit několikrát vylepšovaný výhled a čísla by tak měla potvrdit pozitivní vývoj hospodaření. Zřejmě se dočkáme i konečného návrhu na výplatu dividendy , která by měla činit minimálně 5,60 CZK na akcii, což představuje výnos přes 7 %. Ač banka neavizovala, že s finančními výkazy bude informovat i o výsledcích jednání o podmínkách chystané akvizice, předpokládám, že alespoň některé detaily zveřejní. Banka se dle svého prohlášení zaměří na budoucí standardy správy a řízení a úpravy ocenění a způsobu financování celé transakce. Věřme, že nově dohodnuté podmínky budou pro stávající akcionáře příznivější, než které byly zveřejněny na podzim loňského roku.