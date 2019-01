Praha souhlasí s prodejem pozemků v Letňanech, požaduje financování dostavby vnitřního městského okruhu

Premiér Andrej Babiš se ve středu 30. ledna 2019 podruhé sešel s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem. Tématem schůzky byla výstavba administrativního komplexu v pražských Letňanech. Praha za určitých podmínek s prodejem pozemků na severu města souhlasí.

Jednání se za vládu zúčastnil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, hlavní město reprezentovali vedle primátora i radní a náměstci. Přítomna byla také ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu.

Na jednání s pražským primátorem se hovořilo o výstavbě administrativního komplexu v pražských Letňanech, kam by se podle odhadů mohlo přestěhovat přibližně 25 až 30 % státních zaměstnanců v Praze. „Magistrát by nám pozemek prodal pod podmínkou, že bychom kromě administrativního centra pro úředníky postavili také novou nemocnici a 1 300 bytů. De facto by se přestěhovala Bulovka a vzniklo by administrativní centrum pro 10 000 zaměstnanců,“ uvedl Andrej Babiš.

Dalším požadavkem primátora Hřiba je financování dostavby vnitřního městského okruhu. Praha zároveň požaduje převod karlínských kasáren do svého vlastnictví. „Domluvili jsme se na tom, že do 14 dnů dáme komplexní nabídku k transakci s Magistrátem hlavního města Prahy. Pokud by k transakci došlo, tak Praha požaduje, aby byla vypsána dvoukolová mezinárodní architektonická soutěž, s čímž nemáme problém,“ řekl premiér.

Stát chce vybudováním komplexu v Letňanech snížit náklady na nájmy, za které ročně platí téměř půl miliardy korun soukromým firmám, odstranit investice do energeticky náročných budov, snížit drahý provoz a odstranit roztříštěnost organizačních složek státu. Dohromady by se v administrativním centru nacházelo 42 státních složek, mimo jiné Ministerstvo pro místní rozvoj.

Transakce má zahrnovat celkem 105 budov, z nichž 90 se má vyprázdnit a do zbytku se přesunou zaměstnanci z jiných úřadů. Konkrétně jde například o budovu Ministerstva financí či Generálního finančního ředitelství.