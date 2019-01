Analýzy ze Spořky: Brexit a teorie her

Dolní komora britského parlamentu v úterý večer odmítla odklad brexitu. Tento postoj dává smysl jedině v případě, že britští zákonodárci mají jistotu, že do konce března bude dosaženo dohody se zbytkem EU. Zbytek EU ovšem ústy různých svých představitelů opakovaně prohlásil, že jediná dohoda, kterou je ochoten podepsat, je ta, kterou do britské sněmovny přinesla premiérka Mayová – a tu není ochotna podepsat britská strana.



Jde o krystalickou ukázku konfliktu, který se v teorii her označuje jako „Kuře“ a obvykle se popisuje v automobilovém kontextu: hráč B (Britové) a hráč E (zbytek EU) jedou proti sobě v autě a čeká se, kdo první ztratí nervy, strhne volant na stranu (tj. ustoupí), a získá tak ponižující označení „kuře“. Pozměněné verze hry (kdy hráči jeli vedle sebe směrem k útesu a sledovalo se, kdo vyskočí z auta později) se účastnil například James Dean ve filmu „Rebel bez příčiny“.



V tuto chvíli zatím situace ohledně brexitu míří k tomu nejhoršímu výsledku pro oba hráče: ke srážce obou aut, tj. k brexitu bez dohody. Klíčem k vítězství ve hře Kuře je signalizovat protivníkovi, že jsem naprosto odhodlán vydržet až do konce, protože smrt je pro mě menší zlo než porážka. Pokud je tato signalizace dost přesvědčivá, pak je šance, že to protivník vzdá.



A vskutku: hráč E (naposled například předseda Evropské rady Tusk) z okénka svého auta křičí, že pozici jeho volantu si obě strany dohodly předem a on už rozhodně s volantem hýbat nehodlá. To hráč B hraje tuto hru hůř: v úterý si britští poslanci odhlasovali mj. i to, že brexit bez dohody rozhodně nechtějí. Namísto toho by se měli tvářit, že brexit bez dohody je pro ně menší zlo než schválení dohody, kterou jim předložila premiérka Mayová. To by byla taktika hodná Jamese Deana.

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny