Držení akcií v čase aneb Jak to chudí (stále) neumí

Lidé investují do akcií stále častěji. Možná je to dáno vlivem médií, která se dění na finančních trzích stále častěji věnují, možná je to dáno také dlouhodobým růstem cen akcií. Každopádně ale platí, že je vlastnictví akcií stále více koncentrované v rukou bohatých lidí.

Média, a nejen ta finanční, v obdobích zvýšené volatility často rozebírají dění na finančních trzích, byť držení akcií u nás není tak rozšířené jako například v USA. Tamní trh je mnohem rozvinutější a investice do akcií má mnohem delší tradici, ale i tam platí, že v poslední době do akcií investuje mnohem více lidí než v minulosti.

B. Ravikumar a Evan Karson ze saintlouiského Fedu se podívali na data z pravidelného tříletého průzkumu spotřebitelských financí (Federal Reserve Survey of Consumer Finances, SCF) z roku 2016 s cílem zjistit, jak se v čase mění počet akcionářů mezi lidmi ve věku mezi 41 a 60 lety. Tato skupina již měla dostatek času na získání majetku, ale lidé v ní ještě nejsou tak staří, aby začali prodávat akcie kvůli odchodu do důchodu.

Ačkoli ani zdaleka ne všichni lidé ve sledované skupině vlastní akcie, za posledních 30 let došlo k výraznému nárůstu podílu investorů do akcií. Velkou brzdou přitom byly poslední dva velké medvědí trendy. V roce 2001 dosáhl podíl lidí vlastnících akcie na 61 % a od té doby se pohybuje mezi 57 a 62 %.

Podobný rostoucí trend má i podíl akcií na celkovém bohatství domácností. V roce 1989 tvořily minimum celkového majetku lidí ve sledované skupině, v roce 2001 již ovšem šlo o 14 % a v posledním průzkumu v roce 2016 to stále byla více než desetina (11 %).





Obliba akcií roste i díky jejich dlouhodobým výnosům, které překonávají ostatní třídy aktiv, a to i přes větší volatilitu. Na druhé straně je nutné připomenout, že i přes nárůst počtu rodin vlastnících akcie je problémem posledních let koncentrace vlastnictví v rukou bohatších lidí. V roce 1989 vlastnilo 10 % nejbohatších rodin ve sledované skupině 74 % držených akcií. Do roku 2001 tento podíl sice klesl na 69 %, ale pak se trend opět obrátil a v roce 2016 vlastnili nejbohatší lidé 78 % akcií. I z toho je patrné, že v časech, kdy vrcholí na trzích bubliny a býčí trendy, do akcií investují i chudší lidé. Po propadech na trzích se jich ale zbaví, a přicházejí tak o výnosy ze začátku býčích trendů.