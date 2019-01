Německý růst versus český růst

Německé ministerstvo hospodářství včera zveřejnilo svou novou prognózu, v níž očekává, že tamní ekonomika poroste letos tempem 1 % (předchozí prognóza mluvila o 1,8 %).



K tomu komentář mého kolegy Jirky Polanského: „Dopady aktuálního zpomalení německé ekonomiky nemusí mít pro český vývoz až tak negativní důsledky, jak by se na první pohled mohlo zdát. Detailnější pohled na novou makroekonomickou prognózu německé vlády odhaluje, že očekávané zpomalení růstu pro letošní rok je silně ovlivněno zrychlením růstu dovozů, což paradoxně může být pro české exportéry příznivá zpráva. Na druhou stranu je ale stále nutné počítat s výraznými riziky. Pokud by došlo k tvrdému brexitu, růst německé ekonomiky by se mohl dočasně zastavit, což už by mělo pro český vývoz citelné důsledky. Stejným směrem by působilo i další zpomalení čínské ekonomiky či zavádění ochranářských cel v USA.“

Michal Skořepa, analytik České spořitelny