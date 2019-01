Likérka Stock (+2,5 %) kupuje tradičního italského výrobce grappy

Výrobce nápojů Stock Spirits kupuje italského výrobce grappy a likérů, společnost Distillerie Franciacorta SpA. Kupní cena je až 23,5 milionu EUR za více než 100 let staré likérku plus další 3 miliony EUR za pozemek, kde by měl stát nový výrobní závod. Stock Spirits to uvedl v dnešním sdělení. Akcie Stock na pražské burze navyšují zisky, připisují 2,45 %, zatímco hlavní index PX přidává zhruba 0,4 %.

Distillerie Franciacorta sídlí v Lombardii a patří rodině Goziů. Kromě grapy a likérů patří mezi její produkty také šumivá vína Franciacorta, které se vyrábějí pouze ve stejnojmenném regionu Franciacorta, kde italský podnik působí. Součástí transakce je i dlouhodobý pronájem historické palírny a návštěvnického centra, které jsou součástí firemního dědictví.

Stock uvedl, že se díky této akvizice stane jedničkou (z hlediska hodnoty) v italském byznysu se značkovými grapami v prodejnách alkoholických nápojů nebo v supermarketech (off-trade).



Platba je rozdělena do tří tranší. Akvizice by mohla být dokončena v letošním druhém čtvrtletí, záležet ale bude ještě na jednání s odborovými svazy a s některými restrukturalizačními kroky.



„Distillerie Franciacorta posílí naše postavení na roztříštěném trhu, který je pro nás velmi atraktivní,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Stock Spirits Mirek Stachowicz.



Stock Spirits je jedním z předních producentů značkových lihovin a likérů ve střední a východní Evropě. Působí v Polsku, České republice, na Slovensku, v Itálii, v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině. Produkci vyváží do více než 50 zemí po celém světě. Firma patří mezi přední světové producenty vodky. Mezi její značky patří Stock 84, Fernet Stock , či Limonce.



Hlavní akcionář společnosti Stock tento týden vyzval k odvolání předsedy představenstva a zpochybnil vyhlídky na růst tohoto výrobce lihovin. Western Gate Private Investments, která ve Stock Spirits vlastní 10procentní podíl, uvedla, že firma stále trpí "nedostatkem jasné růstové strategie" a také poklesem podílu na trhu v Itálii a Česku i pomalým zotavením v Polsku.