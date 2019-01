Erste začala pokrývat Avast

Erste v rámci svého dnes ráno vydaného reportu s názvem „Reaping benefits of pole position in security“ zahájila pokrývání titulu Avast s cílovou cenou 97,2 Kč a doporučením „akumulovat“. Shrnutí reportu v českém jazyce pro vás připravíme v nejbližších dnech. Erste počítá se slušnou dynamikou růstu tržeb společnosti o více než 5 % ročně v následujících třech letech. S ohledem na vysoké marže a nízké kapitálové nároky by Avast měl mít schopnost vytvářet dostatek volného hotovosti ke snížení dluhu a výplatě dividend. Dle odhadů Erste by dividendový výnos mohl šplhat k 3,6 – 3,9% v nejbližších dvou letech. Avast se obchoduje pod úrovní 10x EV/EBITDA, přesto s prémií více než 20 % proti konkurentovi Symantec. Prémie je nicméně dle Erste na místě s ohledem na rychlejší tempo růstu a atraktivnější peněžní tok.

Jan Šumbera, analytik České spořitelny