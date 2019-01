Rozbřesk: Fed zahrál na holubičí notu, fakticky ale svoji politiku nezměnil

Fed na svém prvním zasedání v roce naservíroval trhům přesně to, co si mohly přát - uklidňující slova o trpělivosti, jež berou v úvahu zpomalení Číny a Evropy. Americká centrální banka navíc jedním dechem dodává, že je připravena v případě potřeby upravit restriktivní část své politiky v podobě vyfukování vlastní bilance. Padlo sice mnoho nových slov, avšak přísně vzato se politika Fedu od předvánočního zasedání fakticky nijak nezměnila - centrální banka ponechává oficiální úrokové sazby v pásmu 2,25-2,50 % a bude i nadále prodávat dluhopisy v objemu 50 miliard dolarů měsíčně.



Z pohledu střednědobého výhledu se však odehrály tři důležité věci, které vyznívají zřetelně holubičím způsobem. Za prvé Fed ze svého komentáře vymazal frázi o vybalancovaných rizicích, která avizovala, že stále existuje prostor pro další zvyšování úrokových sazeb. Za druhé dodatečný komentář FOMC k implementaci kvantitativního uvolňování hovoří o tom, že Fed chce skončit tento proces s vysokou úrovní rezerv v bankovním systému. To implikuje, že řízené a záměrné scvrkávání bilance centrální banky může skončit podstatně dříve, než bylo předtím komunikováno. A konečně za třetí ten největší dáreček pro riziková aktiva v podobě odpovědi šéfa Fedu Powella na otázku, jak bude centrální banka reagovat na příští recesi, když úrokové sazby v tomto cyklu skončí pod 3 % a její bilance bude o mnoho větší. Powell na tuto námitku reagoval tak, že Fed použije všechny nástroje, jež bude mít k dispozici (bilanci) a že bude prostor pro “výrazně větší akci”. Tuto odpověď si lze volně přeložit tak, že příště - až se americká ekonomika ocitne v potížích - Fed nebude otálet a vyrukuje s nových kvantitativním uvolňováním, jež bude většího rozsahu.



Co si tedy ze včerejšího zasedání FOMC odnést, když na jedné straně se měnová politika fakticky vůbec nezměnila a na straně druhé byl její verbálně formulovaný výhled dost zásadně přepsán v holubičím směru? Skutečně, napříště bude extrémně záležet na příchozích makroekonomických datech, a to nejen těch z USA, ale i z Číny a eurozóny. Zároveň ovšem bude Fed velmi bedlivě monitorovat chování finančních trhů, a to zejména v kontextu stále klesajících bankovních rezerv. Nicméně pokud letos nedojde k zázračné akceleraci růstu eurozóny a Číny, tak si lze jen stěží představit, že se Fed vrátí k politice zvyšování úrokových sazeb , přičemž ponechá v platnosti současnou restriktivní politiku kvantitativního utahování.Americký Fed zamával holubičími křídly tak, že to dokázalo poslat americké krátké výnosy ještě dál dolů. A levnější dolar se nakonec líbí i rozvíjejícím se trhům včetně české koruny - ta nakonec kosmeticky posílila a rezignovala alespoň prozatím na testování 25,80 EUR/CZK Minimálně dočasná kapitulace Fedu na další zvyšování úrokových sazeb a slova o dřívějším konci kvantitativního utahování se nutně musela pozitivně projevit na eurodolaru, který si to po zasedání FOMC nasměroval na 1,15. Dost zásadní přepsání (byť verbálního) výhledu pro americkou měnovou politiku, která zřejmě již nebude zpřísňována takovým tempem, má samozřejmě střednědobé negativní implikace pro dolar a naopak pozitivní pro řadu měn z emerging marktes.Nicméně rychle zpátky k aktuální realitě v eurozóně, kde dnes budou zveřejněna důležitá data za čtvrtý kvartál pro růst HDP a za prosincovou inflaci . Převažoval strach, že by eurozóna mohla na konci minulého roku stagnovat, což je scénář, který je po zveřejnění německého a francouzského HDP za celých rok 2018 zřejmě již mimo hru. Mezikvartální růst okolo 0,2 % nebude žádný zázrak, ale euru by již neměl ublížit (za předpokladu, že výsledky Itálie zásadně nezklamou). Cena ropy Brent stoupá nad 62 USD /barel, a to i navzdory dalšímu růstu zásob surové ropy ve Spojených státech. Ten byl totiž nejen nižší, než trh původně očekával, ale hlavně umocněn poklesem zásob benzínu , a to prvním po osmi týdnech.Nejnovější čísla pak navíc potvrdila i prudký pokles importů saúdské ropy do USA. Ty jen za poslední týden klesly na polovinu, což ukazuje, že těžební škrty kartelu OPEC+ jsou v plném proudu. Není nakonec žádnou náhodou, že Saúdská Arábie omezuje své ropné exporty právě do Spojených států vzhledem ke zvýšené pozornosti, kterou trh místním statistikám věnuje.