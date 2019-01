Holubice z Fedu rozhýbaly i korunu

Ten, kdo před včerejším zasedáním americké centrální banky vsadil na rozvojové trhy, neprohloupil. Holubičí rétorika Fedu, byť nedošlo na žádné faktické změny měnové politiky, se totiž stala dalším dopingem aktiv tzv. emerging markets. Pozadu nezůstala ani koruna, která však vzhledem k blížícímu se zasedání ČNB reagovala jen omezeně.

Fed ponechal sazby beze změny, zároveň si ve svém základním scénáři nadále udržuje optimismus ohledně solidního ekonomického růstu. Na druhou stranu, objevily se určité „třecí plochy“ silné americké ekonomiky a (nejen) některých zahraničních rizik. Z toho důvodu je potřeba posečkat, jak se situace vyjasní. Měnový výbor doslova uvedl, že ve „světle globálního ekonomického a finančního vývoje a utlumených inflačních tlaků bude při nastavování úrokových sazeb trpělivý“, což je fráze nahrazující předchozí „ další postupné zvyšování sazeb“. Co bylo zcela vypuštěno, je dřívější komentář ohledně „zhruba vyrovnaných rizik“ výhledu.

Zaznělo také, že primárním nástrojem měnové politiky zůstávají sazby. Vedle toho je Fed v návaznosti na ekonomický a finanční vývoj ochoten pozměnit nastavení parametrů normalizace své bilance, co se týče velikosti a složení. Stalo by se tak v situaci, kdy by ekonomika vyžadovala uvolněnější měnovou politiku, avšak pouze skrze úroky by jí nebylo možné dosáhnout (i proto je potřeba udržet dostatečně vysokou úrovni rezerv v bankovním systému).

V neposlední řadě je potřeba zmínit komentář guvernéra Fedu Powella, na který trhy slyšely asi nejvíce. Během tiskové konference padla otázka, jak by centrální banka zareagovala, pokud by se sazby nacházely na svých neutrálních úrovních (kolem 3 %) a ekonomika se propadla do recese. Powell odpověděl, že v takovém případě je měnový výbor připraven využít veškeré dostupné nástroje, přičemž vyloučit nelze ani „výrazně větší akci“.

Suma sumárum, v rámci dalšího vývoje americké měnové politiky se klíčovým fundamentem stávají nejen data domácí, ale rovněž i vývoj v zahraničí. Prognóza Fedu ohledně sazeb zůstává zatím beze změny (2 hiky během letošního roku), finanční trhy však po včerejšku s navyšováním úroků nepracují. Naopak na začátku roku 2020 se zvýšila pravděpodobnost jejich snížení.

Vyšších sazeb se tak alespoň v prvním čtvrtletí zřejmě nedočkáme. Na druhou stranu, stále podle nás nelze zcela vyloučit absolutní neaktivitu Fedu. Americký trh práce je silný, přičemž rostoucí mzdy generují proinflační tlaky. Stejně pozitivně na disponibilní příjmy domácností působí i nižší náklady energií a obnova akcií. Navíc, pokud by se uklidnily obchodní spory s Čínou a nedošlo na druhé kolo shutdownu americké vlády, případný hike zhruba v polovině roku by byl stále ve hře.

Dolar na holubičí tón reagoval oslabením až k hranici 1,1500 za euro. Silná reakce byla pozorována i u rizikových aktiv rozvojových trhů, které potěšily nejen slabší zelené bankovky, ale především vidina nezvyšování sazeb. Během dnešního dne budou trhy vstřebávat dozvuky informací kolem americké centrální banky. Vedle toho budou zveřejněna data jako německá míra nezaměstnanosti či HDP eurozóny za poslední kvartál minulého roku.

Koruna se během středy odpoutala od sílícího zbytku regionu a krátce pokořila hranici 25,80 za euro. Holubičí rétorika Fedu ji však následně rozhýbala k o něco silnějším hodnotám jak ve dvojici s eurem, tak i dolarem. Tato reakce, především ve dvojici se společnou evropskou měnou, by ale mohla být pouze krátkodobého charakteru. Na domácí měnu totiž začíná čím dál tím více doléhat nervozita z blížícího se zasedání ČNB, která dle sílících odhadů ponechá své sazby beze změny.

Tuto představu nezvrátil ani včerejší komentář viceguvernéra ČNB Tomáše Nidetzkého zmiňující vyrovnané šance, že na únorovém zasedání bankovní rady bude hlasovat pro zvýšení sazeb.

Nidetzký v rozhovoru pro agenturu Reuters zdůraznil, že při svém rozhodování bude vycházet z aktualizované prognózy, průběhu debaty a z argumentů ostatních členů bankovní rady. Co se týče růstu české ekonomiky, letos by se dle centrálního bankéře mohl udržet kolem 3 %, mzdy by pak mohly dosáhnout 7 %. Ekonomika podle Nidetzkého funguje velice solidně, přičemž stále solidní růst je podpořen domácí spotřebou a investicemi, a to jak vládními, tak i soukromými.

V návaznosti na to bychom se mohli letos dočkat dvojího zvýšení sazeb, uvedl Nidetzký. Veškeré rozhodování však bude záviset na materializaci zahraničních rizik. Vedle toho dodal, že zřejmě došlo na rozbourání mechanismu „slabší koruna oproti prognóze rovná se vyšší sazby“. „Myslím si, že to nebude působit do budoucna úplně takto mechanicky,“ uzavřel centrální bankéř.

Z vývoje kurzu koruny je patrné, že trhy sází na únorové nezvýšení sazeb (pravděpodobnost hiku činí zhruba deset procent). A my se k tomuto pohledu přikláníme.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,77 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,74 až 25,83 EURCZK.

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

