Eurodolar na(d) 1,15, ceny amerických dluhopisů a emerging markets výše

Minimálně dočasná kapitulace Fedu na další zvyšování úrokových sazeb a slova o dřívějším konci kvantitativního utahování se nutně musela pozitivně projevit na eurodolaru, který si to po zasedání FOMC nasměroval na 1,15. Dost zásadní přepsání (byť verbálního) výhledu pro americkou měnovou politiku, která zřejmě již nebude zpřísňována takovým tempem, má samozřejmě střednědobé negativní implikace pro dolar a naopak pozitivní pro řadu měn z emerging marktes.Nicméně rychle zpátky k aktuální realitě v eurozóně, kde dnes budou zveřejněna důležitá data za čtvrtý kvartál pro růst HDP a za prosincovou inflaci . Převažoval strach, že by eurozóna mohla na konci minulého roku stagnovat, což je scénář, který je po zveřejnění německého a francouzského HDP za celých rok 2018 zřejmě již mimo hru. Mezikvartální růst okolo 0,2 % nebude žádný zázrak, ale euru by již neměl ublížit (za předpokladu, že výsledky Itálie zásadně nezklamou).