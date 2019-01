Ekonomika eurozóny na konci roku pomalu rostla (Ranní zpráva z finančního trhu)

Nejdůležitější statistikou zveřejněnou dnes je dynamika evropské ekonomiky v loňském posledním čtvrtletí. Ta se udržela pozitivní, ale žádné velké nadšení nevzbudí. To, že situace v Evropě zůstává v delším horizontu dobrá, naznačí data z německého trhu práce. Tamní nezaměstnanost se drží na historicky nejnižších úrovních. Americká data ještě zveřejněna nebudou. Tamní úřady se stále otřepávají ze své rekordně dlouhé odstávky.

Německá nezaměstnanost se drží na minimu

Předběžný odhad HDP za eurozónu by měl ukázat na mezikvartální růst o 0,2 %. Nejvýraznější příspěvek podle všeho přinesly investice a domácí spotřeba. Kladně dokonce přispěl zahraniční obchod. Naopak brzdou byla tvorba zásob, která odráží propad průmyslu. Nejrychleji rostoucími zeměmi byly Španělsko a Francie, zatímco Německo a Itálie celkovou dynamiku zpomalovaly. Náš výhled pro letošní rok je opatrně optimistický. Rizika jsou však koncentrována na straně slabšího růstu. Na obzoru je zpomalování ekonomiky Číny, obchodní války, brexit a další. Po odeznění jednorázových šoků (problémy v automobilovém průmyslu a protesty žlutých vest) by ekonomika měla zrychlit. Pro letošek očekáváme celkový růst 1,4 %.

Náš výhled pro růst ekonomiky eurozóny podporuje i dobrá situace na německém trhu práce. Počet nezaměstnaných i nadále klesá a míra nezaměstnanosti se drží na historickém minimu ve výši 5 %. Na této úrovni by se nezaměstnanost měla stabilizovat.

Údaje z americké ekonomiky dnes zveřejněny ještě nebudou. Úřady se ještě úplně nevzpamatovaly ze své rekordně dlouhé odstávky. Některé úřady již oznamují náhradní termíny. Pro statistiky HDP, příjmů a výdajů domácností však termíny ještě neznáme.

Důvěra v eurozóně stále naznačuje slušný růst

Důvěra v ekonomiku eurozóny měřená Evropskou komisí v lednu pokračovala ve snižování. I přes pokles se tento ukazatel pohybuje na nadprůměrných úrovních. Dlouhodobý vztah mezi indikátorem důvěry a HDP ukazuje na růst eurozóny v prvním čtvrtletí o 0,4 % q/q. My odhadujeme, že tento růst bude ale o poznání nižší.

Americký Fed si podle očekávání dal včera se zvyšováním sazeb pauzu. Navíc naznačil, že by tato přestávka mohla trvat přes několik dalších zasedání. Celkově holubičí vyznění včerejšího zasedání podtrhnul fakt, že Fed je podle svých slov připraven udělat úpravu sazeb oběma směry. Podobně jako představitelé ČNB i zástupci Fedu si chtějí počkat, až se vyjasní některá rizika a nejistoty, která nyní ohrožují globální ekonomiku. My se domníváme, že v USA nakonec letos dojde ještě ke dvěma zvýšením sazeb v letošním roce. První by se mělo uskutečnit v červnu a to druhé v září. Dolar na opatrné zasedání Fedu reagoval oslabením a proti euru se dostal na až na úroveň 1,150 USD/EUR.

Polsko si loni připsalo velmi slušný růst

Zápis z posledního zasedání polské centrální banky potvrdí opatrný postup tamních centrálních bankéřů. I přes solidní dynamiku ekonomiky (za loňský rok podle našeho odhadu vzrostla o 5,1 %) se zatím neprosazují velké inflační tlaky. Sazby v Polsku by měly jít nahoru až ve druhé polovině letošního roku.

Nidetzký si počká na prognózu a diskuzi

Koruna včera pokračovala v pozvolném oslabování a šla tak proti regionálnímu proudu. Nepomohl jí ani rozhovor s viceguvernérem ČNB Tomášem Nidetzkým. Ten pro agenturu Reuters prohlásil, že ještě není rozhodnutý, jestli bude hlasovat pro zvýšení sazeb nebo ne. Záležet bude na prognóze a na argumentech, který zazní od dalších členů bankovní rady v diskuzi. Vrásky na čele centrálním bankéřům přidává nejisté vnější prostředí. Ceny v eurozóně nerostou a oddaluje se i výhled pro další zvýšení sazeb ze strany ECB. To vyvažuje efekt slabší koruny a stále solidně rostoucí domácí ekonomiky. I my v tuto chvíli pochybujeme, že centrální banka na únorovém zasedání sazby zvedne. V dalším průběhu roku by však mělo dojít ke zvyšování sazeb. To včera v televizním vysílání potvrdil i guvernér Rusnok. Ten letos předpokládá až dvě zvýšení sazeb.