Akcie Tesly propadly. Čísla zklamáním, hotovost nadějí přes výměnu šéfa financí

Výsledky Tesly byly dle Elona Muska zasaženy z řady stran. Vyšší dovozní cla na autodíly z Číny, nižší ceny Modelu S i Modelu X na tamním trhu, také nižší průměrná cena Modelu 3. Tesla dosáhla druhého kvartálního zisku v řadě a to při vyšších než očekávaných tržbách, úroveň zisku ale za odhady analytiků zaostala a akcie po růstu o 4 procenta v obchodování před výsledky po závěru běžného amerického obchodování v aftermarketu odpověděly poklesem o 5 procent. Musk pak oznámil pro hospodaření Tesly významnou okolnost a to odchod mnohaletého finančního šéfa, kterým byl Deepak Ahuja.

Tesla ve čtvrtletí dosáhla zisku na akcii 1,93 USD při tržbách 7,23 miliardy dolarů. Očekáváním trhů bylo na úrovni konsensu Refinitiv (ex Reuters) 2,20 dolaru na akcii zisku a 7,08 miliardy tržeb. Analytici to logicky označili za smíšenou zprávu, opomenout by se ale nemělo, že firma zlepšila generování hotovosti, což je asi nejvíce optimistických vzkazem z čísel.

Důležité je to i proto, že Tesla musí k 1. březnu splatit 920 milionů dolarů dluhu. Jeho držitelé jej ale mohou také vyměnit za akcie, pokud ty vydrží nad strike cenou 359,87 dolaru. Tesla investory ujistila, že na splátku dluhů peníze má.

Pohled pod pokličku tržeb ukazuje meziročně více než dvojnásobek proti 3,3 miliardy dolarů v posledním kvartále roku 2017. Zisk 139,5 milionu dolarů či 78 centů na akcii stojí proti ztrátě 675,4 milionu dolarů či 4,01 dolaru na akcii před rokem.

Výhled pro rok 2019? Musk usiluje o dodávky 360 až 400 tisíc vozů. To je o 45 až 65 procent meziročně více. Musk pronesl, že dodávky vzrostou o polovinu i v případě, že se dostaví hospodářská recese.

Pozornost investoři upínali na ziskové modely Tesly a to i v souvislosti daňové podpory. Ta byla s počátkem roku snížena na polovinu, na 3750 dolarů.