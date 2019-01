„Wait-and-see“. Fed bude při nastavování sazeb trpělivý

Federální rezervní systém na svém prvním zasedání v tomto roce ponechal dle očekávání sazby beze změny. V rámci své rétoriky pak vypustil frázi o jejich „dalším postupném navyšování“. Hodlá totiž být při dalším nastavování úroků - ve světle globálního ekonomického a finančního vývoje a utlumené inflace - „trpělivý“.

Měnový výbor ve svém vyjádření uvedl, že informace, které od prosince obdržel, naznačují pokračující sílu amerického trhu práce, stejně tak i solidní ekonomickou aktivitu. Co se týče inflace, i přesto, že některé tržní ukazatele signalizují posun ke slabším hodnotám, dlouhodobá inflační očekávání se změnila jen mírně. Zmínka o „zhruba vyrovnaných“ rizicích výhledu ale byla vypuštěna.

Fed nadále pracuje s udržitelným - avšak, jak uvedl guvernér Powell během tiskové konference, ve srovnání s rokem 2018 o něco slabším - ekonomickým růstem, silným trhem práce a inflací poblíž symetrického inflačního cíle na 2 %. „Výbor bude ve světle globálního ekonomického a finančního vývoje a utlumených inflačních tlaků při nastavování úrokových sazeb trpělivý,“ stojí ve vyjádření americké centrální banky.

Platí, že hlavním nástrojem měnové politiky zůstávají úrokové sazby. Vedle toho je ale Fed v návaznosti na ekonomický a finanční vývoj ochoten pozměnit nastavení parametrů normalizace své bilance, tedy co se týče velikosti a složení. Stalo by se tak v situaci, kdy by ekonomika vyžadovala uvolněnější měnovou politiku, avšak pouze skrze úroky by jí nebylo možné dosáhnout (i proto je potřeba udržet dostatečně vysokou úrovni rezerv v bankovním systému).

„Americká ekonomika je na tom dobře a my budeme i nadále využívat nástroje měnové politiky, abychom ji v tomto stavu udrželi,“ řekl Powell. Změna rétoriky kolem sazeb sice zmiňuje trpělivost, ekonomický výhled se však v základě nemění, zaznělo na tiskové konferenci.

„V tuto chvíli je potřeba čekat a sledovat, jaký bude další ekonomický a finanční vývoj. Každopádně platí, že argumenty pro vyšší sazby jsou momentálně slabší,“ doplnil centrální bankéř s tím, že do budoucna je namístě - mimo jiné - sledovat i „třecí plochy“ silné americké ekonomiky a některých zahraničních rizik. Zdravý rozum nám velí, že v rámci nastavení měnové politiky budeme čekat, až se situace kolem těchto rizik vyjasní, uvedl.

Podle Powella je politika, kterou centrální banka aktuálně provádí, vzhledem k současné situaci vhodná. „Proto nevidíme žádné důvody ke změnám. Do budoucna se budeme primárně řídit daty přicházejícími z ekonomiky, přičemž inflace bude hrát velkou roli v rámci rozhodování o sazbách,“ vysvětlil.

Na otázku, jak by Fed reagoval v situaci, kdy by sazby skončily na odhadované neutrální úrovni (kolem 3 %) a ekonomika by z důvodu recese vyžadovala podporu, Powell odpověděl, že by byly využity všechny nástroje, co jsou k dispozici, přičemž nouze nebude ani o „výrazně větší akci“.

Pokud bychom chtěli hodnotit výstup z dnešního zasedání, změna rétoriky je jasná, navazuje však na již předchozí komentáře některých členů měnového výboru. I přesto, že si americká centrální banka ve svém základním výhledu udržuje optimismus, explicitně zmíněná trpělivost mohla ještě více podpořit očekávání některých tržních subjektů ohledně blížícího se konce úrokového cyklu. Ostatně nejlépe o tom svědčí samotná reakce trhu. Ten informace od centrální banky vyhodnotil v holubičím duchu, což vyústilo v silnější akcie a naopak slabší dolar.