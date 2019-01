Výsledky firem a Fed - dnešní doping na Wall Street

Zámořské akciové trhy začínaly obchodní seanci na pozitivní vlně, kdy pomohly hlavně výsledky obřích společností Apple Inc. a Boeing Co. Výborné figury vytasil spíše výrobce letadel, který překonal odhady jak na zisku na akcii (5,48 USD vs oček. 4,59 USD), tak i na tržbách (28,3 mld. USD vs oček. 26,93 mld. USD). Akcie dnes přidává o 6,2 % na 387,72 USD. Námi bedlivě sledovaný čínský technologický behemot Alibaba představil solidní sadu čísel hlavně na úrovni ziskovosti. Trh odpustil i výnosy mírně pod odhady (117,3 mld. CNY vs oček. 119,4 mld. CNY). Akcie po vlažném startu rostla bezmála o více než 6 procent na 166,78 USD.

Z makroekonomických dat jsme dostali ochutnávku z trhu práce, kdy agentura ADP zveřejnila růst počtu pracovních míst v soukromém sektoru. V lednu americká ekonomika vytvořila 213 tisíc pracovních pozic, proti odhadům ve výši 181 tisíc.



— Marek Trúchly (@TruchlyMarek) 30. ledna 2019