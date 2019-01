Nula až dvě, odpovídá Rusnok na očekávané letošní zvýšení sazeb ČNB

Počet, kolikrát letos Česká národní banka zvýší úrokové sazby, odhadl její guvernér Jiří Rusnok od nuly do dvou. V České televizi (ČT) poukázal na to, že zvyšování úroků oddaluje Evropská centrální banka. Zmínil i poměrně citelné signály oslabení ekonomiky ze zahraničí. Loni bankovní rada ČNB zvýšila úrokové sazby pětkrát, základní sazba je nyní na 1,75 procenta.



Zvýšení úroků bude letos podle Rusnoka podstatně méně než loni. "Já myslím, že někde mezi nula a dvě. To už je nepřesnější interval, jaký si dovolím tipovat," řekl. Vliv má podle guvernéra to, že ECB oddaluje svoji vůli normalizovat svoji měnovou politiku, čili vrátit úroky nad zápornou úroveň. "Což samozřejmě se nás dotýká, protože jsme součástí podobného ekonomického prostoru," doplnil Rusnok.



Záležet bude podle guvernéra také na číslech z domácí ekonomiky, v níž ale inflační tlaky existují. Poukázal na přehřátý trh práce, který vede k silnému růstu mezd.





Úrokové sazby bankovní rada ČNB zvýšila naposledy loni v listopadu, bylo to čtvrté zvýšení po sobě. Základní úroková sazba , od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů , se tehdy na 1,75 procenta dostala zvýšením o 0,25 procentního bodu. V prosinci centrální bankéři se sazbami nehýbali, jejich nastavení znovu projednají příští týden ve čtvrtek.Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů . Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení