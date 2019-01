Summary: Výsledky Alibaby nabízejí opatrný optimismus, bdělost je ale pořád na místě

Alibaba (Investiční tipy) F3Q19



Hned na úvod musíme uznat, že i na našem čínském favoritovi se projevil problém zpomalující čínské ekonomiky. Jedním dechem však dodáváme, že management jej aspoň částečně dokáže kompenzovat a brzdit jeho dopady na Alibabu.



Tržby se po 40% yoy růstu na 120 mld. CNY podívaly na nové rekordy a jen těsně minuly konsensus. Právě na dynamice tržeb je cítit zmiňované oslabení čínské poptávky, jelikož tento růst je nejnižší za poslední dva roky. Provozní zisk poprvé po třech kvartálech konečně meziročně roste, i když jen o mírné 3 % na 26,8 mld. CNY. Samotná provozní marže dosáhla 23 %, což je druhé mezikvartální zlepšení v řadě (F1Q19: 10 %; F2Q19 16 %). Více detailů k profitabilitě si ještě řekneme. Čistý zisk na akcii se posunul nahoru o 15 % yoy na 12,2 CNY, čímž se mu podařilo s přehledem překonat tržní konsensus 11,2 CNY.



Pro Alibabu byly vždy určujícím faktorem tržby obchodu a nejinak je tomu i teď. 40% yoy růst sice značí dost výrazné zpomalení (F1Q19: +60 % yoy; F2Q19: +55 % yoy), nicméně při pohledu do hloubky je vidět pokrok, který trh ocení. Hlavní zdroj maloobchodních tržeb jsou příjmy z reklamy, neboli Customer management, na jejichž zpomalení ukazovala většina varovných prstů. Současné posílení těchto příjmů o 28 % yoy je prvním zlepšením po dlouhé době a management jej docílil zvednutím objemu nabídnuté reklamy (tzv. paid clicks), v což jsme v koutku duše doufali. Druhým menším generátorem jsou příjmy z provizí (tzv. Commission), které rostly o 24 % yoy díky 30% yoy nárůstu objemu zobchodovaného zboží. Aktivity New-Retail (kamenné obchody) zpomalují svůj růst na +120 % yoy, nicméně jejich podíl na tržbách čínského maloobchodu dosahuje již 15 % (+10 p.b. yoy). Z ostatních produktových linií vyzvedneme ještě cloud, jenž navýšil svoje tržby o dalších 84 % yoy na 6,6 mld. CNY.



Nyní se podíváme na zoubek profitabilitě. Ta byla v poslední době druhým ústředním kamenem úrazu Alibaby. I když jsme se dočkali dalšího vylepšení marže, třetí fiskální kvartál roku bývá tradičně v tomto ohledu silnější a meziročně se tak pořád díváme na pokles o 8 p.b. Je tedy nutné být nadále ostražitý, z nejhoršího možná nejsme venku. Provozní marže samotného obchodu se nyní nachází na 45 % - o 4 p.b. víš než v F2Q19 a o 8 p.b. níž než v F3Q18. Je zde patrný efekt produktového mixu, ve kterém větší podíl zastávají kamenné obchody aktivit New Retail. Radost nám udělal cloudový byznys, jenž opět podržel provozní marži na záporných -4 % a nenechal ji sklouznout níž. Management zřejmě drží investice do rozvoje byznysu na uzdě a jeho klienti migrují k produktům s vyšší přidanou hodnotou. Jednorázové odpisy licenčních práv strhly dolů provozní marži video platformy Youku na -93 % (-30 p.b. qoq), avšak tento byznys je prozatím pro Alibabu marginální.



Abychom to nějak shrnuli, dle našeho názoru by takovéto výsledky díru do světa ještě před rokem neudělaly. Dnes si však trh hlasitě oddechne při pohledu na rostoucí příjmy z reklamy (customer management) a mezikvartálně se rozšiřující provozní marži. My sice zůstáváme na Alibabu pozitivně naladěni, avšak současné výsledky bereme s opatrným optimismem. Změna obchodního modelu kombinovaná se zpomalující čínskou ekonomikou ještě může přinést turbulence.



Akcie Alibaba posilují o 6 %.

Evropa

Výsledky německého průmyslového konglomerátu Siemens za první kvartál fiskálního roku 2019 dávají naději, že nejhorší poklesy má divize Power & Gas (turbíny) za sebou. Tržby stagnovaly na 20,1 mld. EUR, což od nich očekával také trh. Přijaté objednávky se však díky velkým zakázkám v divizích Power & Gas a Mobility (vlaky) vyšplhaly nahoru až o 12 % yoy na 25,2 mld. EUR. Celkový objem neodbavených objednávek se díky tomu vydrápal až na rekordních 137 mld. EUR (+5 mld. EUR qoq). Provozní marže nepřekvapivě poklesla v kolenou na 10,2 % (-90 bps yoy) a čistý zisk znovu odepsal polovinu své hodnoty a usadil se na 1,26 EUR (konsensus 1,40 EUR).



Velké kontrakty na Blízkém východě a v Brazílii vytáhly objednávky v divizi Power & Gas nahoru až o 15 % yoy na 3,5 mld. EUR. Tržby tohoto byznysu pořád klesají o 10 % yoy, avšak trend se zlepšil v profitabilitě. Zatímco naposled se provozní zisk propadl hluboko do záporu, nyní klesl jen o polovinu na 120 mil. EUR a zůstal tak v černých číslech. Uvidíme, zda se nejedná jen o jednorázové zlepšení. Podotýkáme, že objednávky na Blízkém východě nezahrnují mega-kontrakt pro iráckou vládu za 15 mld. EUR, o nějž pořád Siemens soutěží s General Electric. K tradičně nejrychleji rostoucím divizím Digital Factory (robotizace továren) a Process Industries (digitalizace výroby) se připojily i obnovitelné zdroje s 6% yoy růstem tržeb.



Výhled na fiskální rok 2019 zůstal nedotčen (tržby i zisk s mírným růstem), což platí také o dovětku, že ve hvězdách zůstává fúze s francouzským výrobcem vlakových souprav Alstom. Ta dostala nedávno červenou z Bruselu, jenž od obou společností požaduje další ústupky, jinak ze spojení nebude nic.



Akcie Siemens dnes klesají o 0,5 %, General Electric posiluje o 2 % (výsledky zítra před otevřením trhu).



USA



Advanced Micro Devices 4Q18



Po nedávném varování od Nvidie a neuspokojivých výsledcích Intelu přistupovali investoři k číslům od AMD za 4Q18 opatrně, což určitě přispělo k dnešní pozitivní reakci. Bez okolků však můžeme říci, že AMD si s těmito čísly a komentářem na rok 2019 obhájil svoji momentální valuaci v okolí 20 USD za akcii.



Tržby výrobce procesorů a grafik sklouzly o 4 % yoy na 1,4 mld. USD a lehounce tím podstřelily konsensus. Pro srovnání připomeňme, že Intel posiloval na tržbách o 9 % yoy a Nvidia varovala před 10% yoy poklesem. Nové produkty nadzvedly hrubou marži o 7 p.b. yoy na 41 %, což je v prostředí rostoucích zásob klientů velice příjemné. Bohužel, výdaje na výzkum a vývoj udělaly své a samotný čistý zisk na akcii nedokázal uspokojit očekávání trhu. Meziročně se sice zvedl z 0,01 USD na 0,08 USD, avšak na konsensus 0,12 USD to nestačilo.



Stejně jako ve 3Q18, tak i teď táhl tržby především segment Computing and Grahpics, jenž prodává produkty jednotlivcům (+9 % yoy). V rámci něj zastaly většinu práce prodeje procesorů Ryzen, které tvrdohlavě útočí na pozice Intelu. Grafické karty se potýkají s problémy nasyceného trhu po implozi kryptoměn, avšak zajímavě vypadá detail, že průměrná prodejní cena grafik rostla díky datacentrám. Ty byly Achillovou patou oznámení Nvidie. Druhý segment Enterprise, Embedded and Semi-Custom, jenž obsluhuje výrobce hracích konzol a serverů, meziročně sice stagnoval, avšak procesory řady EPIC hlásí rostoucí tržby.



Výhled na první kvartál tohoto roku nevyšel tak dobře, jak čekal trh. Tržby mezi 1,2 až 1,3 mld. USD zaostávají za konsensem 1,35 mld. USD a hrubá marže na úrovni 41 % mohla být také o něco vyšší. Samotný rok 2019 také zrovna nenadchl. Trh počítal s růstem tržeb o cca 7 %, management AMD přislíbil interval růstu 7 až 9 %. Hrubá marže na úrovni 41 % opět nestačí.



Nicméně slovní komentář je v tomto případě asi důležitější. Navzdory problémům celého odvětví management pořád pevně věří v potenciál svých nových produktů Radeon (grafika), Ryzen (procesory) a EPYC (procesory pro servery). S ohlédnutím na komentáře od konkurentů (Nvidia a Intel) se z toho dá vyvodit, že AMD má v plánu urvat si ze zmenšujícího se koláče co největší kus a do nového polovodičového cyklu vstoupit s mohutnějším tržním podílem.



Akcie AMD posilují skokově o 15 %