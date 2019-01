Dnešní Fed: Žádné změny sazeb, pozornost se upírá na doprovodné komentáře

Dnes večer proběhne první měnověpolitické jednání Fedu v tomto roce. Tým RBI neočekává, že by mělo dojít k jakékoli změně. Hlavní pozornost tak bude mít rétorika bankovní rady. Ačkoli se jedná pouze o malé jednání bez makroekonomické prognózy, od nového roku budou mít i tato jednání tiskovou konferenci se slovním komentářem guvernéra. Pozornost tak bude hlavně věnována změně nálady mezi členy měnového výboru po rozporuplných signálech z americké ekonomiky na přelomu roku. Trh v posledních týdnech kompletně přehodnotil svá očekávání a v současnosti předpokládá konec cyklu zvyšování amerických úrokových sazeb. Ani tým RBI v současnosti neočekává, že by v tomto čtvrtletí mělo dojít ke zvýšení sazeb. Další vývoj však bude záležet na výstupu z dnešního jednání a dalších informacích z ekonomiky.



Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: František Táborský, analytik



Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.