TA: O ropu se přetahuje býk s medvědem. Kdo bude silnější?

Cena ropy se od minulého týdne příliš nezměnila, což způsobily dva proti sobě jdoucí faktory:

Ten první představuje neustálá obava ze snížení globální poptávky po ropě v kontextu dosažení vrcholu aktuálního ekonomického cyklu. Nejpalčivější otázkou na toto téma je, jak dnes dopadne výsledek dalšího kola jednání mezi USA a Čínou ohledně vzájemného obchodního konfliktu.

Druhý kurzotvorný činitel je posledních pár dní výpadek venezuelské ropy v souvislosti s americkými sankcemi vůči státní ropné společnosti PDSVA. Přestože tento krok posunul ceny ropy směrem vzhůru, investoři zachovali chladnou hlavu, protože sankce ze strany Bílého domu ovlivňují pouze venezuelský vývoz směr USA. V mediích navíc převládá názor, že nově uvalené restrikce nebudou mít na trh s ropou až tak kritický dopad. Exporty směřující do USA (550 tis. barelů denně) by totiž mohla hravě vykompenzovat poptávka ze strany Číny a Indie.

Vyrovnaný tlak na růst či pokles má za následek sníženou volatilitu během obchodování s černou komoditou, která stále čeká na výraznější obchodní signál. Pomoci by mohla dnešní nejnovější data o stavu zásob od americké agentury EIA. Ta minulý týden nepřinesla zrovna pozitivní čísla, když reportovala nárůst zásob o 7,97 mil. barelů, přičemž se očekával pokles o 42 tis. barelů. V pátek by do cen mohla ještě promluvit tradiční čísla ohledně aktivity amerických producentů od agentury Baker Hughes.







WTI: Technicky obchodující investoři si při aktuálním vývoji kurzu ropy WTI bohužel nemohou přijít na své. Býčí trend texaského čaje se zarazil o hranici 54 USD/barel a od té doby se obchoduje se sníženou volatilitou, která prakticky jen jednou pustila cenu z koridoru 52 – 54 USD/barel. Při momentální konsolidaci cen tak zbývá využít indexu relativní síly RSI, který se nachází poblíž svého maxima a indikuje tím překoupenost černého zlata.

Vývoj stavu zásob ropy a benzínu v milionech barelů

API předchozí očekávání aktuální ropa 6,55 N/A 2,10 EIA předchozí očekávání aktuální ropa 7,97 3,10 N/A benzín 4,05 2,80 N/A