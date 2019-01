Makroekonomická predikce - leden 2019

ISSN 1804-7971

Shrnutí predikce

Cyklické oživení ve vyspělých ekonomikách je za svým vrcholem. Zatímco v roce 2018 podle údajů Mezinárodního měnového fondu jejich růst činil 2,4 %, což bylo nejvíce od roku 2010, v roce 2019 by se měl zpomalit na 2,1 %. Ještě rychleji se zpomaluje růst světového obchodu, což je zčásti způsobeno vzrůstajícím napětím v globálních obchodních vztazích. Narůstající politická rizika ovlivňují ekonomický sentiment a mohou dále narušit hospodářský růst a jeho udržitelnost ve střednědobém horizontu. To potvrzují i klesající indikátory důvěry.

Specifickým problémem je otázka vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Stále není zřejmé ani předvídatelné, za jakých podmínek, kdy a zda vůbec k vystoupení dojde. Ačkoliv je hlavní scénář makroekonomické predikce postaven na předpokladu, že nedojde k přerušení obchodních vazeb mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, je predikce doplněna o box odhadující dopady "tvrdého brexitu" na českou ekonomiku.

Růst reálného hrubého domácího produktu v České republice zůstal ve 3. čtvrtletí 2018 (po očištění o sezónní a kalendářní vlivy) stabilní na úrovni 0,6 % mezičtvrtletně, resp. 2,4 % meziročně.

Z meziročního pohledu byl v rámci segmentů domácího užití nejdynamičtější růst investic do fixního kapitálu ve výši 9,0 %. V jejich rámci dosáhly dvouciferného růstu nejen nerezidenční stavební investice, ale i pořízení dopravních prostředků.

Ze sektorového pohledu významně akcelerovala investiční aktivita sektoru vládních institucí. Bezmála 40% nárůst byl tažen domácími investicemi i projekty spolufinancovanými z Evropských strukturálních a investičních fondů. Rovněž soukromé investice vykázaly vysokou dynamiku ve výši téměř 5 %.

Spotřeba domácností mírně zpomalila na 3,1 %. V podmínkách vysoké dynamiky růstu objemu mezd a platů se zde projevila nejen vyšší spotřebitelská inflace, ale i pokračování nárůstu míry úspor. Spotřeba sektoru vládních institucí, tažená hlavně mezispotřebou, vzrostla o 5,2 %.

Ve 3. čtvrtletí 2018 byl příspěvek zahraničního obchodu záporný, z ekonomického růstu ubral 1,0 p. b. Projevil se zde nejen nárůst dovozu, daný vysokou dovozní náročností investic, ale i zpomalování růstu exportních trhů na straně vývozu. Nečekaný byl vysoký nárůst dovozu služeb v oblasti výzkumu a poradenství.

Předpokládáme, že se v úhrnu za celý rok 2018 reálný HDP zvýšil o 2,8 %. Pro rok 2019 se predikce růstu snižuje, a to z 2,9 % na 2,5 %. Nejvýznamnějším růstovým faktorem by měla být spotřeba domácností, jež bude odrážet stále silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení důchodů. Pozitivně, i když menší měrou než v roce 2018, by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu a spotřeba vládních institucí, zatímco příspěvek zahraničního obchodu by měl zůstat záporný. V roce 2020 očekáváme nepatrné zpomalení ekonomického růstu na 2,4 %.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen převážně pohyboval v horní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. V tolerančním pásmu by měl setrvat i nadále, vzhledem k propadu ceny ropy ovšem na nižší úrovni, než tomu bylo v předchozí predikci. Proinflační efekty vývoje mezd a platů a kladné produkční mezery by měly působit i nadále, ale s postupně se snižující intenzitou. Průměrná míra inflace v roce 2018 dosáhla 2,1 %. Pro rok 2019 se predikce snižuje z 2,3 % na 2,1 %, v roce 2020 je očekávána inflace ve výši 1,6 %.

Vzhledem k limitům trhu práce se růst zaměstnanosti postupně zpomaluje a ve 3. čtvrtletí 2018 se poprvé od konce roku 2014 snížil pod hranici 1 %. Nedostatek zaměstnanců je primární bariérou pro další extenzivní růst produkce, což by firmy mělo motivovat k investicím zvyšujícím produktivitu práce. Prostor pro další pokles nezaměstnanosti je již téměř vyčerpaný. V souvislosti s aktuálním vývojem nicméně snižujeme predikci míry nezaměstnanosti na rok 2019 z 2,3 % na 2,2 % a stejnou hodnotu lze očekávat i v roce 2020.

V rámci běžného účtu platební bilance se postupně snižuje kladné saldo bilance zboží v důsledku vyšší tuzemské poptávky po dovozech ovlivněné růstem spotřeby i investic. K tomuto faktoru se postupně přidává i vliv nejistot ve světovém obchodě. Ostatní složky běžného účtu by měly zhruba stagnovat či se jen nepatrně zlepšovat. Výsledkem by měl být relativně stabilní malý přebytek ve výši 0,3 % HDP v roce 2019 a 0,2 % HDP v roce 2020.

Odhad salda sektoru vládních institucí v roce 2018 zachováváme na úrovni 1,6 % HDP. K celkovému výsledku pozitivně přispělo nejen dlouhodobě přebytkové hotovostní hospodaření místních rozpočtů a zdravotních pojišťoven, ale i přebytkové hotovostní saldo státního rozpočtu, které skončilo druhým nejlepším výsledkem od roku 1996. Pro rok 2019 zůstává predikce přebytku hospodaření sektoru vládních institucí na úrovni 1,0 % HDP. Odhadujeme, že dluh sektoru vládních institucí ke konci roku 2018 poklesl na 32,9 % HDP a v tomto trendu by měl pokračovat i v roce 2019 až na úroveň 31,7 % HDP.

Tabulky a grafy

Tabulky a grafy - leden 2019 (.XLSX, 2158 kB)

Příprava Makroekonomické predikce

aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

Makroekonomické predikce na MF ČR - pohled do zpětného zrcátka (červenec 2013) (.PDF, 194 kB)

AnalytIQ - nástroje nejen k analýze kvality makroekonomických predikcí MF (.ZIP, 350 kB)

AnalytIQ aktualizováno dne 30.1.2019

Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace