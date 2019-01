Facebook 2 roky platil uživatelům za instalaci aplikace FB Research

Podle zprávy TechCrunch Facebook od roku 2016 platil svým uživatelům ve věkové kategorii 13 - 35 let 20 USD měsíčně, když si do svého chytrého telefonu nainstalovali aplikaci Facebook Researcher, která dávala firmě přístup ke všem virtuálním datům daného uživatele včetně emailové korespondence, privátním zpráv, internetového vyhledávání a historie prohlížení a lokace zařízení. Podle TechCrunch Facebook potvrdil, že získaná data využíval k identifikaci a sledování uživatelských návyků a údajně plánuje v tomto ohledu i nadále pokračovat. Facebook sám odmítl zprávu komentovat.Takový způsob získávání dat by mohl být v rozporu s pravidly platforem iOS os Apple Facebook v posledních několika letech či měsících čelí ve zvýšené míře skandálům kolem sběru, použití a úniku osobních dat uživatelů. Akcie firmy i proto za posledních 12 měsíců ztrácí cca 22%. Facebook by měl dnes zveřejnit své výsledky za 4Q18, od kterých se očekává historicky rekordní ziskovost.