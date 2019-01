FN: Banky opustí Londýn i kdyby se celý Brexit zrušil. Džin byl vypuštěn z lahve a už není cesty zpět

Podle Financial News s odvoláním na přední šéfy bank a osoby blízké příslušným jednáním největší světové investiční banky opustí a nebo zredukují své pobočky v londýnské City považované ještě donedávna za světové finanční centrum No. 1 i v případě, že by Británie ustoupila od Brexitu a zůstala by v EU.Nejméně 8 největších bank včetně Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup , Goldman Sachs a JPMorgan již uvedlo, že na kontinentální Evropu přesunou velkou část svých britských aktivit nehledě na výsledek Brexitu . Banky z londýnské City mají připraveny či už je přesouvají na starý kontinent prostředky v řádech stovek miliard dolarů a stejným směrem přemisťují také tisíce svých zaměstnanců.Například Deutsche Bank uvedla , že přesouvá aktiva v objemu cca 400 mld. EUR do Frankfurtu. Stejný směrem míří cca 200 mld. EUR pod správou JPMorgan.Desítka největších bank již na přesuny vynaložila kolem 1 mld. GBP . Podle sdělení vedoucích činitelů bankovního sektoru je již vše připraveno a naplánováno a v takové fázi již není cesty zpět. Pomyslný džin byl vypuštěn z láhve.Podle odhadů poradenské společnosti EY londýnské finanční centrum opustí až 7 000 prominentních bankéřů.Pro srovnání celý finanční sektor ve Velké Británii v roce 2017 zaměstnával cca 1,1 miliónu lidí a podílel se 119 mld. GBP respektive 6,5% na tvorbě celkového HDP království.