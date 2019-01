Francii a Británii zasáhla silná bouře. Ovlivní i počasí v Česku

Extrémní počasí dál trápí Evropu. Francii i Británii zasáhla bouře, která připravila o elektřinu tisíce domácností a byla doprovázena silným větrem o rychlosti až 130 km/h. Na některých místech způsobila bouře obrovské škody. Uzavřena také musela být letiště nebo místní školy. Bouře by měla od západu dorazit i do Česka. V pátek nás čeká silný vítr, který dosáhne v nížinách rychlosti až 90 km/h. Předpověď pro ČR: Vpád jižního proudění, kolem soboty se krátce ale prudce oteplí. V úterý večer dorazila do Francie silná bouře, kterou doprovázely sněhové přeháňky a vítr o rychlosti 130 km/h. Bouře páchala také škody a bez elektřiny bylo více než 20 tisíc domovů. Proud by měl být obnoven v průběhu středy, informoval deník sudouest.fr. Problémy byly také s dopravou - na silnicích ležely popadané stromy nebo spadlá elektrická vedení. Úřady proto vydaly pro řidiče varování a maximální rychlost by měla být omezena na 80 km/h pro všechna vozidla. Nevyjely ani některé vlaky a spoje nabíraly zpoždění. Komplikace mělo například letiště v Biarritzu, které rušilo lety. V Paříži nejela autobusová doprava a tramvaje. Ve městě napadlo až 10 centimetrů nového sněhu. Kolem osmé hodiny ráno vše bylo zase zprovozněno, ale lidé ještě musejí počítat se zpožděním.

Potíže by měly ve Francii trvat až do čtvrtka a lidé by měli být stále opatrní. Napadnout by mohlo dalších 15 cm čerstvého sněhu.

Bouře způsobila chaos také ve Velké Británii, kde se na silnicích tvořily dlouhé kolony a lidé v nich zůstali uvěznění. Policie musela vyjíždět k řadě nehod způsobených čerstvým sněhem a ledovkou. Letiště v Manchesteru a Liverpoolu rušila kvůli sněhovým závějím lety a některá města uzavírala i školy, uvedl deník Mirror.

Úřady vyzvaly obyvatele, aby se na bouři připravili a zásobili se potravinami. V obchodech začínají být regály prázdné. Starší lidé bojují především s nedostatkem léků. Lidé by se také měli vyhnout neupravených chodníkům.

Špatné počasí bude v Británii i ve středu. Na většině území bude zataženo se sněhovými přeháňkami. Teploty mohou klesnout i k -16 °C. Situace se začne zlepšovat až v pátek. Nejchladněji pak bude ve Skotsku, ale i v Oxfordshiru a Suffolku.

Sníh komplikuje dopravu i v Německu, kam dorazila pořádná zima. Na silnicích se tvoří dopravní zácpy i několikakilometrové kolony. Od středečního rána policie vyjížděla k 82 nehodám, některé byly s těžkými zraněními. Na silnicích zůstaly uvízlé kamiony. Dopravní situace by se měla pomalu začít zlepšovat v průběhu dopoledních hodin, informoval Bild.